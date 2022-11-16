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Beşiktaş'ta o bölgede kriz var! Şenol Güneş çözüm arıyor

Sezona inişli çıkışlı bir performansla başlayan Beşiktaş, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Serikspor'u mağlup etmişti. Siyah beyazlıların Süper Lig'de oynayacağı Antalyaspor maçı ise ertelenmişti. Yaşanan bu gelişmelerle beraber siyah beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, takımındaki önemli bir problem için çözüm aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 13:22
Beşiktaş'ta o bölgede kriz var! Şenol Güneş çözüm arıyor

Beşiktaş'ın orta sahasında görev alan oyuncuların skora katkıda bulunanaması dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ta o bölgede kriz var! Şenol Güneş çözüm arıyor

Siyah-Beyazlılar'ın orta sahasında 13 haftada Necip, Josef.

Beşiktaş'ta o bölgede kriz var! Şenol Güneş çözüm arıyor

Berkay, Salih, Kerem Atakan, Dele Alli ve Gedson Fernandes görev aldı.

Beşiktaş'ta o bölgede kriz var! Şenol Güneş çözüm arıyor

Bu isimlerden sadece Salih ve Dele Alli gol sevinci yaşayabildi.

Beşiktaş'ta o bölgede kriz var! Şenol Güneş çözüm arıyor

7 İSİM 6 GOL
13 maçın hepsinde forma giyen Gedson ise 2 asiste imza attı.

Beşiktaş'ta o bölgede kriz var! Şenol Güneş çözüm arıyor

8 maçta sahada kalan Josef de Souza'nın 1 asisti bulunurken, aynı sayıda maça çıkan Necip skora katkı yapamadı.

Beşiktaş'ta o bölgede kriz var! Şenol Güneş çözüm arıyor

Takvim'in haberine göre, Kartal'ın genç oyuncuları Berkay ve Kerem Atakan da skor katkısı yapamayan oyuncular arasında bulunuyor.

Beşiktaş'ta o bölgede kriz var! Şenol Güneş çözüm arıyor

Siyah Beyazlı takımın orta sahasındaki isimlerin 13 haftadaki toplam gol ve asist sayısı ise 6...

Beşiktaş'ta o bölgede kriz var! Şenol Güneş çözüm arıyor

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in lige verilen milli arada bu soruna çözüm arayacak.

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