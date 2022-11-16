Beşiktaş'ta o bölgede kriz var! Şenol Güneş çözüm arıyor

Beşiktaş'ın orta sahasında görev alan oyuncuların skora katkıda bulunanaması dikkat çekiyor.
Beşiktaş'ın orta sahasında görev alan oyuncuların skora katkıda bulunanaması dikkat çekiyor.
Siyah-Beyazlılar'ın orta sahasında 13 haftada Necip, Josef.
Berkay, Salih, Kerem Atakan, Dele Alli ve Gedson Fernandes görev aldı.
Bu isimlerden sadece Salih ve Dele Alli gol sevinci yaşayabildi.
7 İSİM 6 GOL
13 maçın hepsinde forma giyen Gedson ise 2 asiste imza attı.
8 maçta sahada kalan Josef de Souza'nın 1 asisti bulunurken, aynı sayıda maça çıkan Necip skora katkı yapamadı.
Takvim'in haberine göre, Kartal'ın genç oyuncuları Berkay ve Kerem Atakan da skor katkısı yapamayan oyuncular arasında bulunuyor.
Siyah Beyazlı takımın orta sahasındaki isimlerin 13 haftadaki toplam gol ve asist sayısı ise 6...
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in lige verilen milli arada bu soruna çözüm arayacak.
İŞTE MİLLİ ARA SONRASI BEŞİKTAŞ'IN 5 MAÇI
Beşiktaş - Antalyaspor (Ertelenen maç)
Beşiktaş - Şanlıurfaspor
Gaziantep FK - Beşiktaş
Beşiktaş - Adana Demirspor
Beşiktaş - Kasımpaşa