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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Marcelo sesleri!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de sezona teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde devam eden Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcu Marcelo'yu gündemine aldığı iddia edildi. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 09:59
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Marcelo sesleri!

Beşiktaş'ın adı bir dünya yıldızıyla yan yana geldi; Marcelo...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Marcelo sesleri!

Real Madrid'den efsane olarak ayrılan Marcelo, Olympiakos'a imza attı ancak Yunan ekibinde büyük hayal kırıklığı yaşadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Marcelo sesleri!

Brezilyalı sol bek iki lig, üç Avrupa Kupası maçında toplamda 121 dakika forma giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Marcelo sesleri!

30 dakika sahada kaldığı Lamia maçından sonra da kadro dışı kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Marcelo sesleri!

İspanyol Don Balon dergisi Marcelo'nun Olympiakos'ta mutsuz olduğunu, Atina'da beklediği rekabetçi ortamı bulamadığı için ayrılmak istediği haberini yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Marcelo sesleri!

Haberde Marcelo'nun menajerinin Beşiktaş'la görüştüğü iddiası gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Marcelo sesleri!

Şu ana kadar bu iddiayı doğrulayacak ya da aksini ortaya çıkaracak bir gelişme olmasa da Sambacı'nın ocak ayında Komşu'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Marcelo sesleri!

MARCELO KİMDİR?

12 Mayıs 1988 tarihinde Rio de Janeiro'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Marcelo sesleri!

Profesyonel futbol kariyerine Fluminense altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Marcelo sesleri!

1 Ocak 2007 tarihinde Real Madrid'e transfer oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Marcelo sesleri!

Brezilyalı sol bek, tam 15 sezon boyunca İspanyol devinin formasını terletti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Marcelo sesleri!

Real Madrid formasıyla toplamda 546 karşılaşmada görev alan Marcelo, 38 gole imzasını atarken 103 de asist yaptı.

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