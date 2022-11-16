BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Marcelo sesleri!

Beşiktaş'ın adı bir dünya yıldızıyla yan yana geldi; Marcelo...
Real Madrid'den efsane olarak ayrılan Marcelo, Olympiakos'a imza attı ancak Yunan ekibinde büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Brezilyalı sol bek iki lig, üç Avrupa Kupası maçında toplamda 121 dakika forma giydi.
30 dakika sahada kaldığı Lamia maçından sonra da kadro dışı kaldı.
İspanyol Don Balon dergisi Marcelo'nun Olympiakos'ta mutsuz olduğunu, Atina'da beklediği rekabetçi ortamı bulamadığı için ayrılmak istediği haberini yaptı.
Şu ana kadar bu iddiayı doğrulayacak ya da aksini ortaya çıkaracak bir gelişme olmasa da Sambacı'nın ocak ayında Komşu'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
MARCELO KİMDİR?
12 Mayıs 1988 tarihinde Rio de Janeiro'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Fluminense altyapısında başladı.
1 Ocak 2007 tarihinde Real Madrid'e transfer oldu.
Brezilyalı sol bek, tam 15 sezon boyunca İspanyol devinin formasını terletti.
Real Madrid formasıyla toplamda 546 karşılaşmada görev alan Marcelo, 38 gole imzasını atarken 103 de asist yaptı.
58 kez de Brezilya Milli Takımı formasını giyen tecrübeli sol bek, 6 gol kaydetti.
Marcelo'nun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro...