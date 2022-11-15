Kartallar izne çıktı

Dünya Kupası maçlarından dolayı lige verilen aranın ardından Beşiktaş'ın toplanma tarihi belli oldu. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Takımımız Dünya Kupası arasında 9 gün izin yapacaktır. Ara sonrası çalışmalarına 24 Kasım Perşembe günü saat 16:00'da Nevzat Demir Tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacaktır."
Dünya Kupası maçlarından dolayı lige verilen aranın ardından Beşiktaş'ın toplanma tarihi belli oldu. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Takımımız Dünya Kupası arasında 9 gün izin yapacaktır. Ara sonrası çalışmalarına 24 Kasım Perşembe günü saat 16:00'da Nevzat Demir Tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacaktır."