Haberler Beşiktaş Yolcular netleşiyor

Yolcular netleşiyor

Teknık direktör Şenol Güneş yönetiminde bir değişim sürecine girmesi beklenen Beşiktaş'ta kadroya yönelik planlar şekillenmeye başladı. Lisansları çıkarılmayan Utku Yuvakuran ve Tyler Boyd'la devre arasında yolların ayrılacak. Welinton'un da takımdan ayrılmasını istemesi bekleniyor. Bu üç isme ek olarak Arthur Masuaku başta olmak üzere birçok ismin daha geleceği Antalya kampında belirlenecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Yolcular netleşiyor
Teknık direktör Şenol Güneş yönetiminde bir değişim sürecine girmesi beklenen Beşiktaş'ta kadroya yönelik planlar şekillenmeye başladı. Lisansları çıkarılmayan Utku Yuvakuran ve Tyler Boyd'la devre arasında yolların ayrılacak. Welinton'un da takımdan ayrılmasını istemesi bekleniyor. Bu üç isme ek olarak Arthur Masuaku başta olmak üzere birçok ismin daha geleceği Antalya kampında belirlenecek.
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