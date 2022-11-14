Takım stada geldi gitti

Taksım'de yaşanan patlama nedeniyle Beşiktaş-Antalyaspor maçı ertelenirken, kararın açıklanmasının hemen ardından Beşiktaş stada geldi sonra tesislere geri döndü. Siyah beyazlı kafile kararın alınmasından birkaç dakika stada ulaştı ve ardından siyah beyazlılar otobüsten inmeden tesislere geri döndü. Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüsün hemen ardından hakemleri taşıyan araç da stadyuma gelip geri döndü.
Taksım'de yaşanan patlama nedeniyle Beşiktaş-Antalyaspor maçı ertelenirken, kararın açıklanmasının hemen ardından Beşiktaş stada geldi sonra tesislere geri döndü. Siyah beyazlı kafile kararın alınmasından birkaç dakika stada ulaştı ve ardından siyah beyazlılar otobüsten inmeden tesislere geri döndü. Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüsün hemen ardından hakemleri taşıyan araç da stadyuma gelip geri döndü.