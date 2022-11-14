Haberler Beşiktaş Şenol Güneş'ten Kaan Ayhan'a yakın markaj!

Şenol Güneş'ten Kaan Ayhan'a yakın markaj!

Siyah beyazlı hoca, milli stoperle bızzat temas kurdu. Eski öğrencisi ile bir görüşme yapan Şenol Güneş "Seni Beşiktaş'ta görmek istiyorum" dedi. Kaan Ayhan'ın "Ben de gelmek istiyorum" sözü üzerine usta hoca son noktayı koydu: Kulübünü ikna et gerisini bize bırak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Şenol Güneş'ten Kaan Ayhan'a yakın markaj!
Bu sezon en büyük sıkıntısını savunmada çeken Beşiktaş'ta devre arasında yapılacak takviye için bir süredir çalışmalar sürüyordu. Teknik direktör Şenol Güneş daha önce yönetime verdiği raporda mevcut oyuncuları değerlendirip stoper istediğini bildirmişti. Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren siyah beyazlı kulüpte Kaan Ayhan yeniden gündeme geldi. Daha önce görüşülen ancak kulübü Sassuolo'nun ayak diremesi nedeniyle gerçekleşmeyen transfer için bir kez düğmeye basıldı. Gelen haberlere göre bu takviye için bizzat devreye giren isimse Şenol Güneş oldu.

Tecrübelı çalıştırıcının, milli takımdan öğrencisi olan 28 yaşındaki savunmacı ile bire bir görüşerek "Seni takımda görmek istiyorum" dediği, Kaan'ın da "Hocam kulübüm sıkıntı çıkarmazsa ben de sizinle çalışmak isterim" yanıtı verdiği bildirildi. Güneş'in bunun üzerine "Kulübünü sen ikna et, anlaşma şartlarını bize bırak" sözleriyle işi bitirmesini söylediği gelen haberler arasında. 2020-21 sezonu başında Dusseldorf'tan Sassuolo'ya geçen Kaan'ın sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Oyuncunun piyasa değeri 4.5 milyon euro civarında.
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