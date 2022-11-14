Şenol Güneş'ten Kaan Ayhan'a yakın markaj!

Tecrübelı çalıştırıcının, milli takımdan öğrencisi olan 28 yaşındaki savunmacı ile bire bir görüşerek "Seni takımda görmek istiyorum" dediği, Kaan'ın da "Hocam kulübüm sıkıntı çıkarmazsa ben de sizinle çalışmak isterim" yanıtı verdiği bildirildi. Güneş'in bunun üzerine "Kulübünü sen ikna et, anlaşma şartlarını bize bırak" sözleriyle işi bitirmesini söylediği gelen haberler arasında. 2020-21 sezonu başında Dusseldorf'tan Sassuolo'ya geçen Kaan'ın sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Oyuncunun piyasa değeri 4.5 milyon euro civarında.
Tecrübelı çalıştırıcının, milli takımdan öğrencisi olan 28 yaşındaki savunmacı ile bire bir görüşerek "Seni takımda görmek istiyorum" dediği, Kaan'ın da "Hocam kulübüm sıkıntı çıkarmazsa ben de sizinle çalışmak isterim" yanıtı verdiği bildirildi. Güneş'in bunun üzerine "Kulübünü sen ikna et, anlaşma şartlarını bize bırak" sözleriyle işi bitirmesini söylediği gelen haberler arasında. 2020-21 sezonu başında Dusseldorf'tan Sassuolo'ya geçen Kaan'ın sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Oyuncunun piyasa değeri 4.5 milyon euro civarında.
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