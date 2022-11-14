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Rachid Ghezzal derbide sahada

Amerıka'da ayak parmağından ameliyat olan Rachid Ghezzal gün saymaya başladı. Başarılı bir operasyon geçiren ve yavaş yavaş kendisini toplamaya başlayan Cezayirli futbolcunun, sakatlığını tamamen atlatıp hazır olmasının 3.5-4 ay arasında süreceği ifade edildi. Bu durumda Ghezzal'ın en iyi ihtimalle şubat sonu gibi sahada olması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun tedaviye vereceği cevaba göre mart ayında oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev alma ihtimali bulunuyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Rachid Ghezzal derbide sahada
Amerika'da ayak parmağından ameliyat olan Rachid Ghezzal gün saymaya başladı. Başarılı bir operasyon geçiren ve yavaş yavaş kendisini toplamaya başlayan Cezayirli futbolcunun, sakatlığını tamamen atlatıp hazır olmasının 3.5-4 ay arasında süreceği ifade edildi. Bu durumda Ghezzal'ın en iyi ihtimalle şubat sonu gibi sahada olması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun tedaviye vereceği cevaba göre mart ayında oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev alma ihtimali bulunuyor.
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