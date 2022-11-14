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Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın son durumu belli oldu! Kritik maçta sahada

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, kısa süre önce ayak parmağından, Amerika'da bir operasyon geçirmişti. Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın operasyonunun başarılı olduğunu açıklamıştı. Siyah beyazlı camiada artık Ghezzal'ın dönüş tarihi merak ediliyor. Peki, yıldız futbolcu hangi maçta sahada olacak? İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 09:14
Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın son durumu belli oldu! Kritik maçta sahada

Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıktan sonra ilk maçına Trabzonspor karşısında ilk 11'de çıkan ancak ilk devrenin son dakikalarında bir kez daha sakatlanarak oyundan alınan Cezayirli futbolcu, Ghezzal, ABD'de ameliyat deilmişti.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın son durumu belli oldu! Kritik maçta sahada

Siyah beyazlı takımın yıldız oyuncusu, geçirdiği operasyondan sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak son durumu hakkında bilgi vermişti.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın son durumu belli oldu! Kritik maçta sahada

Ayağındaki sakatlık nedeniyle ABD'de ameliyat edilen Ghezzal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti,

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın son durumu belli oldu! Kritik maçta sahada

"Her yolu denedikten sonra, son çare olan ameliyat kararını aldık.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın son durumu belli oldu! Kritik maçta sahada

Tüm bu süreçte bana çok iyi bir şekilde destek olan kulübüme, ameliyatımı gerçekleştiren başta doktorumuz Kerem Bey ve Doktor Amedola olmak üzere iyileşme sürecime yardımcı olan kulübümüzün tüm sağlık ekibine ve tabii ki taraftarlarımıza, destekleri ve duaları için çok teşekkür ederim.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın son durumu belli oldu! Kritik maçta sahada

Bu destek benim için çok değerliydi.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın son durumu belli oldu! Kritik maçta sahada

Yakında yeşil sahalarda görüşmek üzere."

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın son durumu belli oldu! Kritik maçta sahada

Beşiktaş Kulübü de, Ghezzal'ın sakatlığına ilişkin şu ifadelere yer vermişti;

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın son durumu belli oldu! Kritik maçta sahada

"Futbolcumuz Rachid Ghezzal, ABD'de, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. T. Kerem Ülkü'nün katılımıyla Duke Üniversitesi'nden Prof. Ned Amendola yönetiminde gerçekleşen başarılı bir ameliyat oldu.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın son durumu belli oldu! Kritik maçta sahada

Rachid Ghezzal'ın rehabilitasyon sürecine en kısa sürede sağlık ekibimizce başlanacaktır."

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın son durumu belli oldu! Kritik maçta sahada

SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK?
Bununla beraber Ghezzal'ın sakalığına dair önemli bir gelişme yaşandı.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın son durumu belli oldu! Kritik maçta sahada

Rachid Ghezzal, sahalara dönmek için gün saymaya başladı.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın son durumu belli oldu! Kritik maçta sahada

Yavaş yavaş kendisini toplamaya başlayan Cezayirli futbolcunun, sakatlığını tamamen atlatıp hazır olmasının 3.5-4 ay arasında süreceği ifade edildi.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın son durumu belli oldu! Kritik maçta sahada

Bu durumda Ghezzal'ın en iyi ihtimalle şubat sonu gibi sahada olması bekleniyor.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın son durumu belli oldu! Kritik maçta sahada

Tecrübeli futbolcunun tedaviye vereceği cevaba göre mart ayında oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev alma ihtimali bulunuyor.

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