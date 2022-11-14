Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın son durumu belli oldu! Kritik maçta sahada

Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıktan sonra ilk maçına Trabzonspor karşısında ilk 11'de çıkan ancak ilk devrenin son dakikalarında bir kez daha sakatlanarak oyundan alınan Cezayirli futbolcu, Ghezzal, ABD'de ameliyat deilmişti.
Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıktan sonra ilk maçına Trabzonspor karşısında ilk 11'de çıkan ancak ilk devrenin son dakikalarında bir kez daha sakatlanarak oyundan alınan Cezayirli futbolcu, Ghezzal, ABD'de ameliyat deilmişti.
Siyah beyazlı takımın yıldız oyuncusu, geçirdiği operasyondan sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak son durumu hakkında bilgi vermişti.
Ayağındaki sakatlık nedeniyle ABD'de ameliyat edilen Ghezzal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti,
"Her yolu denedikten sonra, son çare olan ameliyat kararını aldık.
Tüm bu süreçte bana çok iyi bir şekilde destek olan kulübüme, ameliyatımı gerçekleştiren başta doktorumuz Kerem Bey ve Doktor Amedola olmak üzere iyileşme sürecime yardımcı olan kulübümüzün tüm sağlık ekibine ve tabii ki taraftarlarımıza, destekleri ve duaları için çok teşekkür ederim.
Bu destek benim için çok değerliydi.
Yakında yeşil sahalarda görüşmek üzere."
Beşiktaş Kulübü de, Ghezzal'ın sakatlığına ilişkin şu ifadelere yer vermişti;
"Futbolcumuz Rachid Ghezzal, ABD'de, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. T. Kerem Ülkü'nün katılımıyla Duke Üniversitesi'nden Prof. Ned Amendola yönetiminde gerçekleşen başarılı bir ameliyat oldu.
Rachid Ghezzal'ın rehabilitasyon sürecine en kısa sürede sağlık ekibimizce başlanacaktır."
SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK?
Bununla beraber Ghezzal'ın sakalığına dair önemli bir gelişme yaşandı.
Rachid Ghezzal, sahalara dönmek için gün saymaya başladı.
Yavaş yavaş kendisini toplamaya başlayan Cezayirli futbolcunun, sakatlığını tamamen atlatıp hazır olmasının 3.5-4 ay arasında süreceği ifade edildi.
Bu durumda Ghezzal'ın en iyi ihtimalle şubat sonu gibi sahada olması bekleniyor.
Tecrübeli futbolcunun tedaviye vereceği cevaba göre mart ayında oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev alma ihtimali bulunuyor.