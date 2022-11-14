Atiba yine milli takımda

Kartal'ın ihtiyar delikanlısı Atiba Hutchinson, yine davet aldı. Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Kanada Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı. Teknik direktör John Herdman'ın açıkladığı 26 kişilik kadroda, Beşiktaş'ta forma giyen Atiba Hutchinson ve Hatayspor forması giyen Samuel Adekugbe da yer aldı.
Kartal'ın ihtiyar delikanlısı Atiba Hutchinson, yine davet aldı. Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Kanada Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı. Teknik direktör John Herdman'ın açıkladığı 26 kişilik kadroda, Beşiktaş'ta forma giyen Atiba Hutchinson ve Hatayspor forması giyen Samuel Adekugbe da yer aldı.