Haberler Beşiktaş Atiba yine milli takımda

Atiba yine milli takımda

Kartal'ın ihtiyar delikanlısı Atiba Hutchinson, yine davet aldı. Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Kanada Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı. Teknik direktör John Herdman'ın açıkladığı 26 kişilik kadroda, Beşiktaş'ta forma giyen Atiba Hutchinson ve Hatayspor forması giyen Samuel Adekugbe da yer aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Atiba yine milli takımda
Kartal'ın ihtiyar delikanlısı Atiba Hutchinson, yine davet aldı. Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Kanada Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı. Teknik direktör John Herdman'ın açıkladığı 26 kişilik kadroda, Beşiktaş'ta forma giyen Atiba Hutchinson ve Hatayspor forması giyen Samuel Adekugbe da yer aldı.
DİĞER
Son dakika haberi: Spor camiasından geçmiş olsun mesajları! İstiklal'deki hain saldırı sonrası tek yürek...
Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ünlü isimlerden tepki yağdı: “Çok üzgünüm” Müge Anlı, Demet Akalın, Hadise, Demet Özdemir...
F.Bahçe'nin serisi neden bitti? İşte o 4 madde
Şampiyonluk modunu açtı! Cimbom küllerinden doğdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelendi!
Kartal'dan milli yıldıza kanca! Güneş devrede
Kasım ara tatili ne zaman bitecek?
POMEM başvuru tarihleri, şartları ve ücreti nedir?
MPİ yılbaşı ikramiyesi ve tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Corinthians'tan Vitor Pereira kararı! Corinthians'tan Vitor Pereira kararı! 01:40
Corinthians'tan Vitor Pereira kararı! Corinthians'tan Vitor Pereira kararı! 01:39
Cengiz'li Marsilya son dakikada kazandı! Cengiz'li Marsilya son dakikada kazandı! 00:43
Cengiz'li Marsilya son dakikada kazandı! Cengiz'li Marsilya son dakikada kazandı! 00:43
Juve rahat kazandı! Juve rahat kazandı! 00:38
Juve rahat kazandı! Juve rahat kazandı! 00:37
Daha Eski
Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelendi! Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelendi! 23:52
F.Bahçe'ye Macar yıldız! F.Bahçe'ye Macar yıldız! 23:52
Konyaspor Kayseri'de galip! Konyaspor Kayseri'de galip! 23:52
İstanbul'da 3 puan Hatay'ın! İstanbul'da 3 puan Hatay'ın! 23:51
Kuntz'dan Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu! Kuntz'dan Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu! 23:51
Okan Buruk son 17 yılın en iyisi! Okan Buruk son 17 yılın en iyisi! 23:51