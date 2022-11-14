Haberler Beşiktaş Antalya maçı ertelendi

Antalya maçı ertelendi

Dün oynanması planlanan Antalyaspor mücadelesi Taksim’de meydana gelen patlama nedeniyle güvenlik tedbiri kapsamında ileri bir tarihe alındı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Antalya maçı ertelendi
Süper Lig'in 14. haftasında dün oynanması planlanan Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması Taksim'de meydana gelen patlama nedeniyle ertelendi. Patlama sonrası yapılan görüşmelerde tedbir amacıyla maçın ertelendiği duyuruldu. TFF'den yapılan açıklamada "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir. Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi. Maçın oynanacağı tarih ilerleyen günlerde belli olacak.
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