Antalya maçı ertelendi

Süper Lig'in 14. haftasında dün oynanması planlanan Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması Taksim'de meydana gelen patlama nedeniyle ertelendi. Patlama sonrası yapılan görüşmelerde tedbir amacıyla maçın ertelendiği duyuruldu. TFF'den yapılan açıklamada "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir. Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi. Maçın oynanacağı tarih ilerleyen günlerde belli olacak.