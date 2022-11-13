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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Kaan Ayhan bombası! Güneş devrede

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş döneminin başlamasıyla birlikte transfer çalışmaları başladı. Savunma hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlılarda tecrübeli hocanın eski öğrencisini kadroda görmek istediğini yönetime iletti. (BJK TRANSFER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 11:21
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Kaan Ayhan bombası! Güneş devrede

Yönetime ayrılacak isimlerin listesini veren Güneş, ocak ayında transfer bekliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Kaan Ayhan bombası! Güneş devrede

Kadroda düşünülmeyen Montero ve Welinton'dan birininin mutlak suretle gönderilmesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Kaan Ayhan bombası! Güneş devrede

Montero'ya İspanya'dan, Welinton'a ise Suudi Arabistan'dan taliplerin olduğu ve yönetimin teklif beklediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Kaan Ayhan bombası! Güneş devrede

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; tecrübeli çalıştırıcı, milli takımda beraber çalıştığı ve Fenerbahçe'nin de istediği Kaan Ayhan'ı ikna etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Kaan Ayhan bombası! Güneş devrede

Transferin bundan sonraki kısmı ise daha zorlu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Kaan Ayhan bombası! Güneş devrede

Kaan Ayhan transferinin maliyeti 5 milyon Euro civarında gerçekleşecek ancak siyah-beyazlı kulüp harcama limitlerine takılıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Kaan Ayhan bombası! Güneş devrede

Kaan Ayhan, A Milli Takım formasıyla 51 karşılaşmada görev aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Kaan Ayhan bombası! Güneş devrede

Şenol Güneş'in milli takım başındayken süre verdiği savunma oyuncusu 5 gol katkısı sağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Kaan Ayhan bombası! Güneş devrede

Kaan Ayhan'ın Sassuolo ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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