BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Kaan Ayhan bombası! Güneş devrede

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.
Siyah beyazlılarda ikinci dönemine başlayan tecrübeli hoca, Beşiktaş ile 4. karşılaşmasına çıkacak.
Derbide Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş'ta Şenol Güneş takıma neşteri vurdu.
Yönetime ayrılacak isimlerin listesini veren Güneş, ocak ayında transfer bekliyor.
Kadroda düşünülmeyen Montero ve Welinton'dan birininin mutlak suretle gönderilmesi gerekiyor.
Montero'ya İspanya'dan, Welinton'a ise Suudi Arabistan'dan taliplerin olduğu ve yönetimin teklif beklediği öğrenildi.
Siyah beyazlılar, İstanbulspor'dan transfer edilen Emrecan Uzunhan'ı kiralık olarak göndermeyi planlıyor.
Beşiktaş'ın ara transfer dönemi için çalışmaları hız kazanırken, teknik direktör Şenol Güneş de aktif rol oynuyor.
Siyah-beyazlıların sezon öncesinde kadrosuna katmak istediği ancak Sassuolo'nun istediği yüksek bonservis bedeli istediği Kaan Ayhan'la Şenol Güneş bir görüşme gerçekleştirdi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; tecrübeli çalıştırıcı, milli takımda beraber çalıştığı ve Fenerbahçe'nin de istediği Kaan Ayhan'ı ikna etti.
Transferin bundan sonraki kısmı ise daha zorlu.
Kaan Ayhan transferinin maliyeti 5 milyon Euro civarında gerçekleşecek ancak siyah-beyazlı kulüp harcama limitlerine takılıyor.
Kaan Ayhan, A Milli Takım formasıyla 51 karşılaşmada görev aldı.
Şenol Güneş'in milli takım başındayken süre verdiği savunma oyuncusu 5 gol katkısı sağladı.
Kaan Ayhan'ın Sassuolo ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.