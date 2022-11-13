Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak müsabakada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Beşiktaş, zorlu maçtan galip gelmek ve Dünya Kupası arası öncesi moral bulmak istiyor. Beşiktaş - Antalyaspor maçının yayın bilgileri, 11'leri ve hakemi merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 17:59 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 18:00
BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

👉 Beşiktaş - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

👉 SPOR TOTO SÜPER LİG CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Beşiktaş ile Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 13 Kasım Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili detaylar müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Ameliyat edilen Rachid Ghezzal ile sakatlıkları bulunan Josef de Souza ve Berkay Vardar, takımdaki yerlerini alamayacak. Arthur Masuaku ile Valentin Rosier'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

BEŞ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Antalyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Nathan Redmond, Romain Saiss, Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Valentin Rosier, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

💥 ŞENOL GÜNEŞ MİLLİ YILDIZI İKNA ETTİ! İŞTE BEŞİKTAŞ'IN DEVRE ARASI TRANSFERİ

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Talha, Montero, Umut, Atiba, Redmond, Salih, Gedson, Cenk, Weghorst

Antalyaspor: Alperen, Kudryashov, Luyindama, Veysel, Güray, Fernando, Soner, Bünyamin, Adriano, Haji Wright, Nakajima

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Var mısın Yok musun yarışmasının Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! Onu kimse görmemişti...
e-Devlet'e yeni bir hizmet daha! Yarından itibaren başlıyor
Kuntz'dan Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu!
Okan Buruk son 17 yılın en iyisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelendi!
Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak?
Kasım ara tatili ne zaman bitecek?
POMEM başvuru tarihleri, şartları ve ücreti nedir?
MPİ yılbaşı ikramiyesi ve tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kuntz'dan Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu! Kuntz'dan Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu! 18:14
Beşiktaş maçı iptal mi? Beşiktaş maçı iptal mi? 17:57
G.Saray HDI Sigorta namağlup devam dedi! G.Saray HDI Sigorta namağlup devam dedi! 17:48
Barcelona'dan Lionel Messi açıklaması! Barcelona'dan Lionel Messi açıklaması! 17:43
Kim Min Jae'den özür mesajı! Kim Min Jae'den özür mesajı! 17:40
Mircea Lucescu'dan emeklilik kararı! Mircea Lucescu'dan emeklilik kararı! 17:36
Daha Eski
PSG'den farklı tarife PSG'den farklı tarife 17:22
Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman? 17:10
Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta? 17:05
Fenerbahçe - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı Fenerbahçe - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı 16:44
Joao Pedro sosyal medya hesabından paylaşım yaptı! "Üzgünüm" Joao Pedro sosyal medya hesabından paylaşım yaptı! "Üzgünüm" 16:43
Galatasaray - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? Galatasaray - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? 16:39