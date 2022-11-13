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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'da av zamanı! İşte Güneş'in Antalya maçı 11'i

Kartal, Antalya'yı yenip araya moralli girmek istiyor. Güneş yönetiminde iki maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan Kara Kartal, son üç maçını da kazanan Antalya’yı ağırlıyor. Beşiktaş'ta Ghezzal ve Josef dışında sakatlıkları devam eden Masuaku ve Rosier'de oynanıyor. Saiss de dün kadrodan çıkarıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'da av zamanı! İşte Güneş'in Antalya maçı 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak haftanın kapanış karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı. Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 1'inde berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Antalyaspor ise 16 puan elde etti.

5 EKSİK VAR

Şenol Güneş yönetiminde iki maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar; ligdeki son üç maçını kazanan Antalyaspor'u mağlup ederek hem Dünya Kupası arasına moralli girmek hem de derbi sonrası bozulan moralleri düzeltmek istiyor. Beşiktaş'ta, ABD'de ameliyat masasına yatan Ghezzal ve tedavisi devam eden Josef de Souza maç kadrosunda yer almıyor. Derbi maçı öncesinde sakatlık geçiren Masuaku ve maç sırasında sakatlanan Rosier dışında adalesinde ağrı hisseden Saiss de maç kadrosuna dahil edilmedi.

İŞTE BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Talha, Montero, Umut, Atiba, Redmond, Salih, Gedson, Cenk, Weghorst

Antalyaspor: Alperen, Kudryashov, Luyindama, Veysel, Güray, Fernando, Soner, Bünyamin, Adriano, Haji Wright, Nakajima

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