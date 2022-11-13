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BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Beşiktaş - Antalyaspor maçıyla sürüyor. 14. hafta maçında Beşiktaş, Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'u yenerek zirve yarışındaki yerini korumak istiyor. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 09:52 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 10:20
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Beşiktaş ile Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 13 Kasım Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili detaylar müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Ameliyat edilen Rachid Ghezzal ile sakatlıkları bulunan Josef de Souza ve Berkay Vardar, takımdaki yerlerini alamayacak. Arthur Masuaku ile Valentin Rosier'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

BEŞ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Antalyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Nathan Redmond, Romain Saiss, Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Valentin Rosier, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Talha, Montero, Umut, Atiba, Redmond, Salih, Gedson, Cenk, Weghorst

Antalyaspor: Alperen, Kudryashov, Luyindama, Veysel, Güray, Fernando, Soner, Bünyamin, Adriano, Haji Wright, Nakajima

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