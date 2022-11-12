BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Romain Saiss'ten kötü haber!

Beşiktaş'a, Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı öncesi Romain Saiss'ten kötü haber geldi. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Faslı stoperin adalesinde ağrı hissettiği ve bu mücadelede forma giyemeyeceği ifade edildi.

Saiss, Fas'ın 2022 Dünya Kupası kadrosunda da yer alıyor.

ROMAIN SAISS KİMDİR?

26 Mart 1990 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Kariyerine Valence altyapısında başladı. Sırasıyla Clermont, Le Havre, Angers, Wolverhampton formaları giydi. Sezon başında bedelsiz şekilde Beşiktaş'a transfer oldu. 32 yaşındaki futbolcu, 1.88 cm boyunda ve defans hattında stoper olarak görev yapıyor. Tecrübeli isim ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Saiss'in Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.