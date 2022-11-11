Haberler Beşiktaş Tosun Paşa geri döndü

Tosun Paşa geri döndü

Siyah-beyazlıların tecrübeli forveti Cenk Tosun, yeniden A Milli Takım kadrosuna alındı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 06:50
Tosun Paşa geri döndü
Siyah-beyazlıların tecrübeli forveti Cenk Tosun, yeniden A Milli Takım kadrosuna alındı. Beşiktaş'ta oynadığı son 4 resmi maçta rakip filelere 4 gol göndermeyi başaran ve aynı zamanda 1 de asist yapan yıldız oyuncu, İskoçya ve Çekya ile oynanacak özel maçlar için aday kadroya davet edildi. Uzun bir aradan sonra yeniden A Milli Takım'dan davet alan Tosun Paşa, "Yeniden Ay-Yıldızlı formayı giymek benim için büyük gurur" ifadelerini kullandı. A Milli Takımımız 16 Kasım Çarşamba günü İskoçya ile Diyarbakır'da, 19 Kasım Cumartesi günü de Çekya ile Gaziantep'te oynayacak. Öte yandan 22 yaşındaki genç savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç da Milli Takım'a davet edilen bir diğer Beşiktaşlı oyuncu oldu.
DİĞER
Son dakika haberleri: Vedat Muriqi devleri peşine taktı! Mallorca servet istiyor, işte bonservisi...
Togg'a büyük ilgi! Vatandaşlar Togg Deneyim Merkezi'ne akın etti
Başkent'te Fırtına! İşte Avcı'nın 11'i
Kerem için karar verildi! Nelsson'dan sonra...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'dan sürpriz hamle! F.Bahçe'nin yıldız ismi...
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Canlı yayında açıkladı
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk İçin Anıtkabir'de Anma Töreni Düzenlendi
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid tek farkla kazandı! Real Madrid tek farkla kazandı! 01:25
Lazio Monza'yı tek golle geçti! Lazio Monza'yı tek golle geçti! 01:25
Real Madrid tek farkla kazandı! Real Madrid tek farkla kazandı! 01:24
Lazio Monza'yı tek golle geçti! Lazio Monza'yı tek golle geçti! 01:24
Lig Kupası'nda turlayan ManU oldu! Lig Kupası'nda turlayan ManU oldu! 00:56
Lig Kupası'nda turlayan ManU oldu! Lig Kupası'nda turlayan ManU oldu! 00:56
Daha Eski
Valencia evinde hata yapmadı! Valencia evinde hata yapmadı! 00:11
Valencia evinde hata yapmadı! Valencia evinde hata yapmadı! 00:09
Anadolu Efes Madrid'de kayıp! Anadolu Efes Madrid'de kayıp! 23:53
Galatasaray'da Rashica bilmecesi Galatasaray'da Rashica bilmecesi 23:51
Anadolu Efes Madrid'de kayıp! Anadolu Efes Madrid'de kayıp! 23:47
Atan: Beklentilerimizin altında oynadık Atan: Beklentilerimizin altında oynadık 23:33