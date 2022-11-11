Tosun Paşa geri döndü

Siyah-beyazlıların tecrübeli forveti Cenk Tosun, yeniden A Milli Takım kadrosuna alındı. Beşiktaş'ta oynadığı son 4 resmi maçta rakip filelere 4 gol göndermeyi başaran ve aynı zamanda 1 de asist yapan yıldız oyuncu, İskoçya ve Çekya ile oynanacak özel maçlar için aday kadroya davet edildi. Uzun bir aradan sonra yeniden A Milli Takım'dan davet alan Tosun Paşa, "Yeniden Ay-Yıldızlı formayı giymek benim için büyük gurur" ifadelerini kullandı. A Milli Takımımız 16 Kasım Çarşamba günü İskoçya ile Diyarbakır'da, 19 Kasım Cumartesi günü de Çekya ile Gaziantep'te oynayacak. Öte yandan 22 yaşındaki genç savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç da Milli Takım'a davet edilen bir diğer Beşiktaşlı oyuncu oldu.