Sonsuza kadar izindeyiz

Beşiktaş Kulübü, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84'üncü yıl dönümünde; Başkan Çebi, yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve on binlerce vatandaşın katıldığı törenle andı. Anma töreni dün saat 09.05'te tüm Türkiye ile tek yürek olarak gerçekleştirilen saygı duruşuyla başladı. Ardından Başkan Çebi ile yönetim kurulu üyeleri, Dolmabahçe Sarayı Anma Salonu'na Atatürk'ün sevdiği çiçekleri bıraktı. Ayrıca, Beşiktaş JK Müzesi önüne yerleştirilen dev ekrandan Atatürk'e ait fotoğraf ve videoların gösterimi gerçekleştirildi. Başkan Çebi 10 Kasım ile ilgili şu mesajı paylaştı:

"Yaşamının belirli bir dönemini Akaretler'de geçiren ve ebediyete Dolmabahçe Sarayı'nda intikal eden ulu önderimiz Atatürk'ü, evinde, evimizde andık. Beşiktaş JK olarak, 20 yaşımızdan beri, Ata'mızın temel ülküsü olan Cumhuriyetimizin izindeyiz; Ata'mızın gösterdiği yoldan yürüyoruz ve sonsuza kadar yürüyeceğiz. 10 Kasım'ın verdiği hüznü, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, onun ilkelerine, hedeflerine sonsuza kadar bağlı kalarak daha fazla anlamlandırabiliriz. Beşiktaş JK Başkanı olarak, şahsım ve Yönetim Kurulum adına; Ata'mızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."