N’Koudou ve Saiss’e davet

Beşiktaş'ın iki yıldız ismi ülkelerinin Dünya Kupası kadrolarına çağırıldı. Kamerun Milli Takımı'na çağırılan N'Koudou "Bir çocuğun rüyası. Katar'daki Dünya Kupası'nda oynama şansı elde ettiğim için çok gururluyum. Şimdi birlikte tarih yazalım" dedi. Öte yandan Kartal'ın Faslı yıldızı Saiss de; Belçika, Hırvatistan ve Kanada ile F Grubu'nda mücadele edecek olan 'Atlas Aslanları'nın kadrosunda yer aldı.
Beşiktaş'ın iki yıldız ismi ülkelerinin Dünya Kupası kadrolarına çağırıldı. Kamerun Milli Takımı'na çağırılan N'Koudou "Bir çocuğun rüyası. Katar'daki Dünya Kupası'nda oynama şansı elde ettiğim için çok gururluyum. Şimdi birlikte tarih yazalım" dedi. Öte yandan Kartal'ın Faslı yıldızı Saiss de; Belçika, Hırvatistan ve Kanada ile F Grubu'nda mücadele edecek olan 'Atlas Aslanları'nın kadrosunda yer aldı.