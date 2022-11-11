Haberler Beşiktaş N’Koudou ve Saiss’e davet

N’Koudou ve Saiss’e davet

Beşiktaş'ın iki yıldız ismi ülkelerinin Dünya Kupası kadrolarına çağırıldı. Kamerun Milli Takımı'na çağırılan N'Koudou "Bir çocuğun rüyası. Katar'daki Dünya Kupası'nda oynama şansı elde ettiğim için çok gururluyum. Şimdi birlikte tarih yazalım" dedi. Öte yandan Kartal'ın Faslı yıldızı Saiss de; Belçika, Hırvatistan ve Kanada ile F Grubu'nda mücadele edecek olan 'Atlas Aslanları'nın kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 06:50
N’Koudou ve Saiss’e davet
Beşiktaş'ın iki yıldız ismi ülkelerinin Dünya Kupası kadrolarına çağırıldı. Kamerun Milli Takımı'na çağırılan N'Koudou "Bir çocuğun rüyası. Katar'daki Dünya Kupası'nda oynama şansı elde ettiğim için çok gururluyum. Şimdi birlikte tarih yazalım" dedi. Öte yandan Kartal'ın Faslı yıldızı Saiss de; Belçika, Hırvatistan ve Kanada ile F Grubu'nda mücadele edecek olan 'Atlas Aslanları'nın kadrosunda yer aldı.
DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta yaprak dökümü başlıyor! Şenol Güneş tam 6 oyuncunun biletini kesti…
Togg'a büyük ilgi! Vatandaşlar Togg Deneyim Merkezi'ne akın etti
Başkent'te Fırtına! İşte Avcı'nın 11'i
Kerem için karar verildi! Nelsson'dan sonra...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'dan sürpriz hamle! F.Bahçe'nin yıldız ismi...
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Canlı yayında açıkladı
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk İçin Anıtkabir'de Anma Töreni Düzenlendi
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid tek farkla kazandı! Real Madrid tek farkla kazandı! 01:25
Lazio Monza'yı tek golle geçti! Lazio Monza'yı tek golle geçti! 01:25
Real Madrid tek farkla kazandı! Real Madrid tek farkla kazandı! 01:24
Lazio Monza'yı tek golle geçti! Lazio Monza'yı tek golle geçti! 01:24
Lig Kupası'nda turlayan ManU oldu! Lig Kupası'nda turlayan ManU oldu! 00:56
Lig Kupası'nda turlayan ManU oldu! Lig Kupası'nda turlayan ManU oldu! 00:56
Daha Eski
Valencia evinde hata yapmadı! Valencia evinde hata yapmadı! 00:11
Valencia evinde hata yapmadı! Valencia evinde hata yapmadı! 00:09
Anadolu Efes Madrid'de kayıp! Anadolu Efes Madrid'de kayıp! 23:53
Galatasaray'da Rashica bilmecesi Galatasaray'da Rashica bilmecesi 23:51
Anadolu Efes Madrid'de kayıp! Anadolu Efes Madrid'de kayıp! 23:47
Atan: Beklentilerimizin altında oynadık Atan: Beklentilerimizin altında oynadık 23:33