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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş transfer için onay verdi! Felipe...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, ara transfer sezonunda, Şenol Güneş'in direktifleri doğrultusunda önemli çalışmalar yapacak ve bunlardan biri de, savunma hattı için olacak. Konuya dair yaşanan son gelişme, Atletico Madridli Felipe'ye dair oldu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 09:38
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş transfer için onay verdi! Felipe...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbiden sonra yaptığı açıklamada, ara dönemde bir stoper transferinin yapılabileceğini imâ etmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş transfer için onay verdi! Felipe...

Siyah beyazlıların, Atletico Madrid'te forma giyen Felipe ile ilgilendiği iddia ediliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş transfer için onay verdi! Felipe...

Öte yandan bu konuda İspanya spor gazetesi AS'ın haber müdürü Jorge Garcia önemli açıklamalar yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş transfer için onay verdi! Felipe...

Radyospor'a konuşan Garcia, "Felipe, Atletico'da çok fazla süre alamıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş transfer için onay verdi! Felipe...

Ocak ayında ayrılmasına sıcak bakabilirler; ama bir plan yapıyorlar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş transfer için onay verdi! Felipe...

Mario Hermosa gibi yüksek ücretler alan stoperler de gidebilir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş transfer için onay verdi! Felipe...

Atletico devre arasında bir denge politikası izleyecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş transfer için onay verdi! Felipe...

Ama yine de Savic, Gimenez gibi oyuncuların arkasında kaldığı için Felipe'nin ayrılma olasılığı yüksek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş transfer için onay verdi! Felipe...

Porto'da oynarken, bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Pepe ile çok başarılı olmuşlardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş transfer için onay verdi! Felipe...

Atletico'da iyi maçları da oldu, hata yaptığı maçlarda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş transfer için onay verdi! Felipe...

Tecrübeli bir oyuncu, Beşiktaş'ın stoper aradığını duyuyoruz bana göre Beşiktaş, Felipe için iyi bir seçenek olabilir" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş transfer için onay verdi! Felipe...

ŞENOL GÜNEŞ ONAY VERDİ
Öte yandan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş de konuya ilişkin kararını verdi.

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