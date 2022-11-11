BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş transfer için onay verdi! Felipe...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbiden sonra yaptığı açıklamada, ara dönemde bir stoper transferinin yapılabileceğini imâ etmişti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbiden sonra yaptığı açıklamada, ara dönemde bir stoper transferinin yapılabileceğini imâ etmişti.
Siyah beyazlıların, Atletico Madrid'te forma giyen Felipe ile ilgilendiği iddia ediliyor.
Öte yandan bu konuda İspanya spor gazetesi AS'ın haber müdürü Jorge Garcia önemli açıklamalar yaptı.
Radyospor'a konuşan Garcia, "Felipe, Atletico'da çok fazla süre alamıyor.
Ocak ayında ayrılmasına sıcak bakabilirler; ama bir plan yapıyorlar.
Mario Hermosa gibi yüksek ücretler alan stoperler de gidebilir.
Atletico devre arasında bir denge politikası izleyecek.
Ama yine de Savic, Gimenez gibi oyuncuların arkasında kaldığı için Felipe'nin ayrılma olasılığı yüksek.
Porto'da oynarken, bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Pepe ile çok başarılı olmuşlardı.
Atletico'da iyi maçları da oldu, hata yaptığı maçlarda.
Tecrübeli bir oyuncu, Beşiktaş'ın stoper aradığını duyuyoruz bana göre Beşiktaş, Felipe için iyi bir seçenek olabilir" dedi.
ŞENOL GÜNEŞ ONAY VERDİ
Öte yandan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş de konuya ilişkin kararını verdi.
Siyah beyazlı takımın hocası, Felipe transferi için "Olur" yanıtını verdi.
Ara transfer döneminde Beşiktaş, bir çok isimler yollarını ayıracak.
Şenol Güneş, ayrılacak isimler aradında savunma hattından oyuncuları da belirlemiş durumda.