Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Kaçıracağı maçlar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Kaçıracağı maçlar...

Beşiktaş'ta geçtiğimiz gün ABD'de ayak parmağından ameliyat olan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın ligde kaçıracağı maç sayısı belli oldu. Ayrıca siyah-beyazlıların mart ayında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi karşılaşmanda 30 yaşındaki oyuncu sahada olacak mı? İşte haberin detayları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 13:23 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 13:44
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Kaçıracağı maçlar...

GHEZZAL'DAN 4 AY FAYDA YOK

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, geçtiğimiz günlerde ABD'de ayak ikinci parmak plantar plate yaralanması sebebiyle ameliyat olmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Kaçıracağı maçlar...

Tecrübeli oyuncunun durumuyla ilgili Serik Belediyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçından sonra konuşan teknik direktör Şenol Güneş, "Ghezzal operasyon geçirdi. Tedavilerle düzeleceği beklendi ama olmadı. Süreyi doktor biliyor. Aradan sonra bakacağız. ABD'den gelince durumu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Kaçıracağı maçlar...

ÖZEL BİR AMELİYAT OLDUĞU İÇİN ABD'DE YAPILDI

Ghezzal ile ilgili Beşiktaş'ın sağlık heyetinden teknik ekibe ilk bilgilendirme de geldi. Buna göre 30 yaşındaki futbolcunun 2 ay sonra bireysel çalışmalara başlayabileceği, ardından yaklaşık bir ay sonra takıma dahil olup topla çalışma yapabileceği ön görülüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Kaçıracağı maçlar...

Yıldız futbolcunun sakatlığını tamamen atlatıp hazır olmasının 3.5-4 ay arasında süreceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Kaçıracağı maçlar...

Bu durumda Ghezzal'ın en iyi ihtimalle şubat sonu gibi sahada olabileceği kaydedildi. Bu arada, dalında ABD'de bir numara olduğu için Ghezzal'ın Prof. Ned Amendola'ya ameliyat olduğu bildirildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Kaçıracağı maçlar...

EN AZ 12 MAÇ KAÇIRACAK

Sabah'ın haberine göre, Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın oynayacağı 12 lig maçında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Kaçıracağı maçlar...

Tecrübeli futbolcunun tedaviye vereceği cevaba göre mart ayında oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev alma ihtimali bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Kaçıracağı maçlar...

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle Süper Lig'deki 5 maçta forma giyebilen Rachid Ghezzal, bunların üçünde ilk 11'de sahaya çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Toplamda 226 dakika sahada kaldı. Cezayirli yıldız, Beşiktaş kariyerinde ise toplam 83 karşılaşmada görev aldı. 15 gol atarken 26 da asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Kaçıracağı maçlar...

Toplamda 226 dakika sahada kaldı. Cezayirli yıldız, Beşiktaş kariyerinde ise toplam 83 karşılaşmada görev aldı. 15 gol atarken 26 da asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Kaçıracağı maçlar...

RACHID GHEZZAL KİMDİR?

9 Mayıs 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Kaçıracağı maçlar...

Ghezzal, her iki kanatta ve orta sahada forma giyebiliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Kaçıracağı maçlar...

Cezayirli oyuncu sırası ile Lyon, Monaco, Leicester, Fiorentina takımlarında oynamıştır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Kaçıracağı maçlar...

Ekim 2020'de Beşiktaş, Leicester City'den bir yıllığına kiraladıktan sonra 2021 yılında Ghezzal'ın bonservisini 3 milyon € karşılığında almıştır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Kaçıracağı maçlar...

Kariyerinde 282 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 36 gol atıp 51 asist yapmıştır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Kaçıracağı maçlar...

Ghezzal, Cezayir milli takımmında ise 22 maçta 2 gol 4 asist yaptı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Yeni maaşı belli oldu...
Müge Anlı'da itiraf mektubu! Müstehcen mesajlar ifşa olmuştu: "Erdoğan Sağlık gelinim Derya ile oğlumun yatak odasında cinsel ilişkiye girmiş"
Muslera yıllara meydan okuyor! O istatistik...
G.Saray'ın yeni yöneticisi paylaştı: Evim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş ve G.Saray'ın yıldızları için devredeler
Şenol Güneş transfer için onay verdi! İspanya'dan...
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
Bakan Bilgin'den kadro açıklaması!
Bakan Bilgin'den kadro açıklaması!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe savunmasıyla da göz kamaştırıyor! F.Bahçe savunmasıyla da göz kamaştırıyor! 13:45
Ghezzal Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Kaçıracağı maçlar... Ghezzal Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Kaçıracağı maçlar... 13:21
Muslera yıllara meydan okuyor! O istatistik... Muslera yıllara meydan okuyor! O istatistik... 13:19
Karşıyaka'da 4 oyuncu milli takımlarına çağırıldı Karşıyaka'da 4 oyuncu milli takımlarına çağırıldı 13:01
Hüseyin Eroğlu'dan Samsunspor taraftarına mesaj Hüseyin Eroğlu'dan Samsunspor taraftarına mesaj 12:59
Görülmemiş rakam! Schumacher'in arabası satıldı Görülmemiş rakam! Schumacher'in arabası satıldı 12:49
Daha Eski
G.Saray'ın yeni yöneticisi paylaştı: Evim! G.Saray'ın yeni yöneticisi paylaştı: Evim! 12:21
Sivasspor'da hedef 3 puan! Sivasspor'da hedef 3 puan! 12:18
Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? 12:12
Lyon - Nice maçı saat kaçta? Lyon - Nice maçı saat kaçta? 12:04
Diyarbakır'a gelecek İskoç taraftarlara özel destek! Diyarbakır'a gelecek İskoç taraftarlara özel destek! 11:08
G.Saray'da iki yolcu! Teklif geliyor G.Saray'da iki yolcu! Teklif geliyor 10:40