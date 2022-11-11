BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rachid Ghezzal Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Kaçıracağı maçlar...

GHEZZAL'DAN 4 AY FAYDA YOK
Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, geçtiğimiz günlerde ABD'de ayak ikinci parmak plantar plate yaralanması sebebiyle ameliyat olmuştu.
GHEZZAL'DAN 4 AY FAYDA YOK
Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, geçtiğimiz günlerde ABD'de ayak ikinci parmak plantar plate yaralanması sebebiyle ameliyat olmuştu.
Tecrübeli oyuncunun durumuyla ilgili Serik Belediyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçından sonra konuşan teknik direktör Şenol Güneş, "Ghezzal operasyon geçirdi. Tedavilerle düzeleceği beklendi ama olmadı. Süreyi doktor biliyor. Aradan sonra bakacağız. ABD'den gelince durumu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
ÖZEL BİR AMELİYAT OLDUĞU İÇİN ABD'DE YAPILDI
Ghezzal ile ilgili Beşiktaş'ın sağlık heyetinden teknik ekibe ilk bilgilendirme de geldi. Buna göre 30 yaşındaki futbolcunun 2 ay sonra bireysel çalışmalara başlayabileceği, ardından yaklaşık bir ay sonra takıma dahil olup topla çalışma yapabileceği ön görülüyor.
Yıldız futbolcunun sakatlığını tamamen atlatıp hazır olmasının 3.5-4 ay arasında süreceği ifade edildi.
Bu durumda Ghezzal'ın en iyi ihtimalle şubat sonu gibi sahada olabileceği kaydedildi. Bu arada, dalında ABD'de bir numara olduğu için Ghezzal'ın Prof. Ned Amendola'ya ameliyat olduğu bildirildi.
EN AZ 12 MAÇ KAÇIRACAK
Sabah'ın haberine göre, Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın oynayacağı 12 lig maçında forma giyemeyecek.
Tecrübeli futbolcunun tedaviye vereceği cevaba göre mart ayında oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev alma ihtimali bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle Süper Lig'deki 5 maçta forma giyebilen Rachid Ghezzal, bunların üçünde ilk 11'de sahaya çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Toplamda 226 dakika sahada kaldı. Cezayirli yıldız, Beşiktaş kariyerinde ise toplam 83 karşılaşmada görev aldı. 15 gol atarken 26 da asist yaptı.
RACHID GHEZZAL KİMDİR?
9 Mayıs 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir.
Ghezzal, her iki kanatta ve orta sahada forma giyebiliyor.
Cezayirli oyuncu sırası ile Lyon, Monaco, Leicester, Fiorentina takımlarında oynamıştır.
Ekim 2020'de Beşiktaş, Leicester City'den bir yıllığına kiraladıktan sonra 2021 yılında Ghezzal'ın bonservisini 3 milyon € karşılığında almıştır.
Kariyerinde 282 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 36 gol atıp 51 asist yapmıştır.
Ghezzal, Cezayir milli takımmında ise 22 maçta 2 gol 4 asist yaptı.