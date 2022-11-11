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Beşiktaş, Antalya maçı hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. Önceki akşam Türkiye Kupası'nda oynanan Serik Belediyespor maçında forma giyen oyuncular salonda jenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise pas, taktik çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maç ile günü tamamlandı. Kara Kartallar bugün saat 11.00'de çalışacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 06:50
Ara vermek yok
Beşiktaş, Antalya maçı hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. Önceki akşam Türkiye Kupası'nda oynanan Serik Belediyespor maçında forma giyen oyuncular salonda jenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise pas, taktik çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maç ile günü tamamlandı. Kara Kartallar bugün saat 11.00'de çalışacak.
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