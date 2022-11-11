Ara vermek yok

Beşiktaş, Antalya maçı hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. Önceki akşam Türkiye Kupası'nda oynanan Serik Belediyespor maçında forma giyen oyuncular salonda jenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise pas, taktik çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maç ile günü tamamlandı. Kara Kartallar bugün saat 11.00'de çalışacak.
Beşiktaş, Antalya maçı hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. Önceki akşam Türkiye Kupası'nda oynanan Serik Belediyespor maçında forma giyen oyuncular salonda jenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise pas, taktik çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maç ile günü tamamlandı. Kara Kartallar bugün saat 11.00'de çalışacak.