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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin yıldız ismi...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından transfer çalışmaları hızlanmış durumda. Siyah-beyazlılarda orta sahaya takviye yapılması beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Kara Kartal'ın Fenerbahçe'nin yıldız ismini kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 17:34
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin yıldız ismi...

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in göreve başlamasının üzerine transfer harekatı hızlanmış durumda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin yıldız ismi...

Siyah-beyazlılarda Güneş, takımın eksiklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin yıldız ismi...

Deneyimli hocanın hazırlayacağı rapor, siyah-beyazlı takımın devre arasında yapılacak transferlerini şekillendirecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin yıldız ismi...

Güneş'in sol bek ve stoperin yanı sıra orta sahaya takviye planladığı gelen bilgiler arasında.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin yıldız ismi...

Bu doğrultuda Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin merkez orta sahası Miha Zajc'ı listesine dahil ettiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin yıldız ismi...

Ancak bu transfer büyük ihtimalle sezon sonunda gerçekleşecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin yıldız ismi...

MUKAVELESİ UZATILMAZSA TEKLİFTE BULUNACAKLAR

Zajc'ın sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin yıldız ismi...

Beşiktaş yönetiminin bu durumu fırsata çevirip, 28 yaşındaki futbolcu ile anlaşma zemini arayacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin yıldız ismi...

Ancak öncelikle oyuncunun sarı- lacivertli takımdaki durumunun netleşmesi beklenecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin yıldız ismi...

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'ın Fenerbahçe yönetiminin, Sloven yıldızın mukavelesini uzatmaması durumunda harekete geçeceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin yıldız ismi...

Siyah-beyazlıların Zajc'a resmi teklifte bulunacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin yıldız ismi...

Miha Zajc, sarı-lacivertli formayla 79 maçta görev aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin yıldız ismi...

Sloven futbolcu 15 gol 4 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin yıldız ismi...

Jorge Jesus yönetiminde fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 11 maçta görev alıp takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin yıldız ismi...

Miha Zajc'ın güncel piyasa değeri de 5 milyon Euro'dur.

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