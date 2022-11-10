BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin yıldız ismi...

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in göreve başlamasının üzerine transfer harekatı hızlanmış durumda.
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in göreve başlamasının üzerine transfer harekatı hızlanmış durumda.
Siyah-beyazlılarda Güneş, takımın eksiklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Deneyimli hocanın hazırlayacağı rapor, siyah-beyazlı takımın devre arasında yapılacak transferlerini şekillendirecek.
Güneş'in sol bek ve stoperin yanı sıra orta sahaya takviye planladığı gelen bilgiler arasında.
Bu doğrultuda Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin merkez orta sahası Miha Zajc'ı listesine dahil ettiği öğrenildi.
Ancak bu transfer büyük ihtimalle sezon sonunda gerçekleşecek.
MUKAVELESİ UZATILMAZSA TEKLİFTE BULUNACAKLAR
Zajc'ın sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek.
Beşiktaş yönetiminin bu durumu fırsata çevirip, 28 yaşındaki futbolcu ile anlaşma zemini arayacağı belirtildi.
Ancak öncelikle oyuncunun sarı- lacivertli takımdaki durumunun netleşmesi beklenecek.
Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'ın Fenerbahçe yönetiminin, Sloven yıldızın mukavelesini uzatmaması durumunda harekete geçeceği ifade edildi.
Siyah-beyazlıların Zajc'a resmi teklifte bulunacağı belirtildi.
Miha Zajc, sarı-lacivertli formayla 79 maçta görev aldı.
Sloven futbolcu 15 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Jorge Jesus yönetiminde fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 11 maçta görev alıp takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.
Miha Zajc'ın güncel piyasa değeri de 5 milyon Euro'dur.