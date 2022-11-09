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Stopere yeni aday Atletico’lu Felipe

Kartal için stoper adayları dillendirilmeye başlarken listeye bir isim daha girdi. Şenol Güneş Atletico Madrid'den Felipe'yi onayladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Stopere yeni aday Atletico’lu Felipe

Kartal için stoper adayları dillendirilmeye başlarken listeye bir isim daha girdi. Şenol Güneş Atletico Madrid'den Felipe'yi onayladı. Atletico Madrid'de adı ocak ayında takımdan ayrılacaklar listesinin başına yazılan 33 yaşındaki Brezilyalı stoper için Güneş'in "olur" verdiği belirtildi.

ORTA SAHALAR DA ARAŞTIRILIYOR

Siyah-beyazlı takımın listesine orta saha adayları da girmeye başladı. Transfer komitesinin, Dele Alli'nin yetersiz performansı nedeniyle ofansif orta saha arayışına başladığı belirtilirken, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncular üzerinde araştırmalara start verildiği gelen haberler arasında.

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