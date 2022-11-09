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Beşiktaş'tan sol bek hamlesi! Masuaku gidecek yerine...

Beşiktaş'ın ara transfer planı belli oldu. Genç isim için kiralama teklifi yapılacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kongolu sol bek Masuaku'nun performansından memnun kalmadı. Kurt hocanın, sezon başında Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın kiralanmasını istediği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'tan sol bek hamlesi! Masuaku gidecek yerine...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.

Beşiktaş'tan sol bek hamlesi! Masuaku gidecek yerine...

Devre arasında sol beke takviye yapması beklenen Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Şenol Güneş bu mevki için kararını verdi.

Beşiktaş'tan sol bek hamlesi! Masuaku gidecek yerine...

Deneyimli çalıştırıcı West Ham'dan sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Arthur Masuaku'nun performansını yetersiz buldu.

Beşiktaş'tan sol bek hamlesi! Masuaku gidecek yerine...

Takvim'in haberine göre Güneş, sezon başında İskoç ekibi Rangers'a bonservisiyle transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın kiralamansını talep etti.

Beşiktaş'tan sol bek hamlesi! Masuaku gidecek yerine...

TEKLİFE SICAK SAKIYOR

Van Bronckhorst'ın çalıştırdığı Glasgow Rangers'ta düzenli olarak forma giyemeyen ve Hırvat yıldız Borna Barisic ile girdiği rekabette geride kalan genç sol bekin de Beşiktaş'ın devre arasındaki kiralama teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaş'tan sol bek hamlesi! Masuaku gidecek yerine...

ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ OLUR

Milli futbolcu için Trabzonspor ve Galatasaray'ın devrede.

Beşiktaş'tan sol bek hamlesi! Masuaku gidecek yerine...

Ancak Rıdvan'ın yeniden Türkiye'ye dönmesi halinde ilk tercihinin Beşiktaş olacağı belirtildi.

Beşiktaş'tan sol bek hamlesi! Masuaku gidecek yerine...

Bu sezon Rangers ile 7 maçta sahaya çıkan Rıdvan,1 asistle oynadı.

Beşiktaş'tan sol bek hamlesi! Masuaku gidecek yerine...

Yıldız oyuncu sezon başında 6 milyon 250 bin Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığı İskoç ekibinin yolunu tutmuştu.

Beşiktaş'tan sol bek hamlesi! Masuaku gidecek yerine...

RIDVAN YILMAZ KİMDİR?

Rıdvan Yılmaz, 21 Mayıs 2001 tarihine Gaziosmanpaşa, İstanbul'da doğdu.

Beşiktaş'tan sol bek hamlesi! Masuaku gidecek yerine...

Sol bek mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur.

Beşiktaş'tan sol bek hamlesi! Masuaku gidecek yerine...

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş özkaynak düzeyinde 10 yıl geçirdi.

Beşiktaş'tan sol bek hamlesi! Masuaku gidecek yerine...

Beşiktaş adına ilk profesyonel maçına 8 Nisan 2019 tarihinde Süper Lig'de 7-2 yendikleri Çaykur Rizespor karşısında oyunun son dakikalarında çıktı.

Beşiktaş'tan sol bek hamlesi! Masuaku gidecek yerine...

Genç sol bek milli formayı 6 kez sırtında taşıdı.

Beşiktaş'tan sol bek hamlesi! Masuaku gidecek yerine...

Rıdvan Yılmaz'ın bonservis değeri 6.5 milyon euro olarak biliniyor.

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