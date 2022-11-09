Beşiktaş'tan sol bek hamlesi! Masuaku gidecek yerine...

TEKLİFE SICAK SAKIYOR

Van Bronckhorst'ın çalıştırdığı Glasgow Rangers'ta düzenli olarak forma giyemeyen ve Hırvat yıldız Borna Barisic ile girdiği rekabette geride kalan genç sol bekin de Beşiktaş'ın devre arasındaki kiralama teklifine sıcak baktığı öğrenildi.