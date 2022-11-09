Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ SERİK BELEDİYESPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

BEŞİKTAŞ SERİK BELEDİYESPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nde heyecan dorukta! 4. Tur maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Serik Belediyespor'u konuk edecek. Kritik müsabakada Turgut Doman görev yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? A Spor nasıl izlenir? A Spor hd izle...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 10:10
BEŞİKTAŞ SERİK BELEDİYESPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

👉 Beşiktaş - Serik Belediyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

📺 Beşiktaş - Serik Belediyespor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Valerien Ismael ile yollarını ayıran ve takımın başına Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Serik Belediyespor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak müsabakanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı 9 Kasım Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar gün boyu haberimizde yer alacak.

👉 A SPOR CANLI İZLEME LİNKİ - TIKLAYIN

MAÇIN HAKEMİ TURGUT DOMAN!

Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Geçen sezon çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek elenen Beşiktaş, 2022-2023'te kupa mücadelesine 4. eleme turundan başlayacak. Serik Belediyespor ise 2. turda 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 ve 3. turda Batman Petrolspor'u 2-1 yenerek 4. turda mücadele etme hakkı yakaladı. Tek maç eleme usulüyle yapılacak 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HAFTANIN PROGRAMI

9 Kasım Çarşamba

13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor
13.00 Giresunspor-Ankaraspor
13.00 Ümraniyespor-Efeler 09
14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK
14.00 Altınordu-Bodrumspor
14.00 Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor
14.00 Boluspor-Tarsus İdman Yurdu
14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare
14.00 Eyüpspor-Düzcespor
15.00 Samsunspor-Adanaspor
17.00 FTA Antalyaspor-Pendikspor
19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor
21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor

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10 Kasım Perşembe

13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor
14.00 Tuzlaspor-Isparta 32
14.00 Göztepe-Bucaspor 1928
15.00 Çaykur Rizespor-Kırklarelispor
17.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor
19.00 Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol
21.00 Kayserispor-Sivas Belediyespor

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