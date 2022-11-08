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Umut Meraş nişanlandı

Kartal'ın sol beki Umut Meraş dünyaevine girmek için ilk adımı attı. Milli futbolcu dün düzenlenen törenle Merve Aydemir ile nişanlandı. Çiftin nişanına Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de katıldı. Başkan Çebi, evlilik yolunda ilk adımı atan Merve- Umut çiftini tebrik etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 06:50
Umut Meraş nişanlandı
Kartal'ın sol beki Umut Meraş dünyaevine girmek için ilk adımı attı. Milli futbolcu dün düzenlenen törenle Merve Aydemir ile nişanlandı. Çiftin nişanına Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de katıldı. Başkan Çebi, evlilik yolunda ilk adımı atan Merve- Umut çiftini tebrik etti.
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