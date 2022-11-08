TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz savaşı başladı! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Beşiktaş'ın deneyimli teknik patronu Şenol Güneş, West Ham United'dan kiralanan Arthur Masuaku'nun performansından memnun kalmadı.
Beşiktaş'ın deneyimli teknik patronu Şenol Güneş, West Ham United'dan kiralanan Arthur Masuaku'nun performansından memnun kalmadı.
Güneş, İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz'ın kiralanmasını istiyor.
TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Rıdvan Yılmaz, Giovanni van Bronckhorst'un çalıştırdığı Rangers'ta düzenli olarak forma giyemiyor.
Takvim'in haberine göre; Borna Barisic ile sol bekteki rekabette de geride kalan genç sol bek oyuncusunun Beşiktaş'ın devre arasındaki kiralama teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
GALATASARAY VE TRABZONSPOR DA İSTİYOR
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'a Galatasaray ve Trabzonspor da yakından ilgi gösteriyor.
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Eren Elmalı ile dönüşümlü olarak oynayabilecek yerli bir sol bekin alınmasını isterken, Galatasaray'da da Okan Buruk, Rıdvan Yılmaz'a onay verdi.
İki kulüp de Rıdvan için transfer hamlesi yapmaya hazır.
ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ'A VERDİ
İskoçya'da mutsuz olan Rıdvan Yılmaz, sakatlığı sebebiyle de son haftalarda sorunlar yaşadı.
Kız arkadaşı da İstanbul'da bulunan Rıdvan Yılmaz, geride bıraktığımız haftalarda İngilizce derslerine de yoğunlaşmıştı.
Rıdvan Yılmaz'ın Türkiye'ye dönmesi halinde ilk tercihi Beşiktaş olacak.
Rıdvan Yılmaz bu sezon Rangers'ta İskoçya Ligi, Lig Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 7 karşılaşmada 376 dakika şans buldu ve 1 asist yaptı.
Rıdvan Yılmaz'ın Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2027 tarihine kadar devam ediyor.
Transfermarkt verilerine göre, futbolcunun bonservis bedeli 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın transferinden 6 milyon 250 bin euro elde etti.
Siyah-beyazlılar ayrıca 21 yaşındaki futbolcunun Rangers'tan bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi halinde yüzde 20 pay alacağını borsaya bildirmişti.