Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz savaşı başladı! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz savaşı başladı! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ederken, yaklaşan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için de çalışmalar hızlandı. Özellikle şampiyonluk mücadelesi veren dört büyüklerin yapacakları takviyeler merak edilirken; Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, sezon başında siyah-beyazlılardan ayrılarak Glasgow Rangers'a transfer olan ancak İskoç ekibinde yeteri kadar forma şansı bulamayan Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 13:51
TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz savaşı başladı! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Beşiktaş'ın deneyimli teknik patronu Şenol Güneş, West Ham United'dan kiralanan Arthur Masuaku'nun performansından memnun kalmadı.

TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz savaşı başladı! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Güneş, İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz'ın kiralanmasını istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz savaşı başladı! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Rıdvan Yılmaz, Giovanni van Bronckhorst'un çalıştırdığı Rangers'ta düzenli olarak forma giyemiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz savaşı başladı! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Takvim'in haberine göre; Borna Barisic ile sol bekteki rekabette de geride kalan genç sol bek oyuncusunun Beşiktaş'ın devre arasındaki kiralama teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz savaşı başladı! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

GALATASARAY VE TRABZONSPOR DA İSTİYOR

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'a Galatasaray ve Trabzonspor da yakından ilgi gösteriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz savaşı başladı! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Eren Elmalı ile dönüşümlü olarak oynayabilecek yerli bir sol bekin alınmasını isterken, Galatasaray'da da Okan Buruk, Rıdvan Yılmaz'a onay verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz savaşı başladı! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

İki kulüp de Rıdvan için transfer hamlesi yapmaya hazır.

TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz savaşı başladı! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ'A VERDİ

İskoçya'da mutsuz olan Rıdvan Yılmaz, sakatlığı sebebiyle de son haftalarda sorunlar yaşadı.

TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz savaşı başladı! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Kız arkadaşı da İstanbul'da bulunan Rıdvan Yılmaz, geride bıraktığımız haftalarda İngilizce derslerine de yoğunlaşmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz savaşı başladı! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Rıdvan Yılmaz'ın Türkiye'ye dönmesi halinde ilk tercihi Beşiktaş olacak.

TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz savaşı başladı! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Rıdvan Yılmaz bu sezon Rangers'ta İskoçya Ligi, Lig Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 7 karşılaşmada 376 dakika şans buldu ve 1 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz savaşı başladı! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Rıdvan Yılmaz'ın Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2027 tarihine kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz savaşı başladı! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Transfermarkt verilerine göre, futbolcunun bonservis bedeli 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz savaşı başladı! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın transferinden 6 milyon 250 bin euro elde etti.

TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz savaşı başladı! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Siyah-beyazlılar ayrıca 21 yaşındaki futbolcunun Rangers'tan bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi halinde yüzde 20 pay alacağını borsaya bildirmişti.

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