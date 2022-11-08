Menajerler devrede!

Kara Kartal'da aciliyet stopere verilse de orta sahada da arayış olduğu belirtildi. Josef de Souza'nın bu sezonki yetersiz performansı Salih'in istenen seveye olmaması, Dele Alli'nin ise disiplinsiz tavırları nedeniyle bu bölge için de takviye yapmayı düşünen siyah beyazlılara bazı menajerlerin oyuncu teklif etmeye bile başladığı gelen haberler arasında
Kara Kartal'da aciliyet stopere verilse de orta sahada da arayış olduğu belirtildi. Josef de Souza'nın bu sezonki yetersiz performansı Salih'in istenen seveye olmaması, Dele Alli'nin ise disiplinsiz tavırları nedeniyle bu bölge için de takviye yapmayı düşünen siyah beyazlılara bazı menajerlerin oyuncu teklif etmeye bile başladığı gelen haberler arasında.