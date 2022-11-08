Hoca 2 ismin üstünü çizdi

Beşiktaş'ın kadrosunda şu anda Saiss, Talha, Montero, Welinton ve Emrecan Uzunhan olmak üzere 5 stoper bulunuyor. Ancak teknik direktör Şenol Güneş, Welinton'u yersiz hataları, Montero'yu ise fizik gücü nedeniyle yetersiz buluyor. Usta hocanın bu iki ismin devre arası gönderilmesi için yönetimden şimdiden istekte bulunduğu ve Saiss ile anlaşabilecek daha tecrübeli bir savunmacı talep ettiği belirtildi.
Beşiktaş'ın kadrosunda şu anda Saiss, Talha, Montero, Welinton ve Emrecan Uzunhan olmak üzere 5 stoper bulunuyor. Ancak teknik direktör Şenol Güneş, Welinton'u yersiz hataları, Montero'yu ise fizik gücü nedeniyle yetersiz buluyor. Usta hocanın bu iki ismin devre arası gönderilmesi için yönetimden şimdiden istekte bulunduğu ve Saiss ile anlaşabilecek daha tecrübeli bir savunmacı talep ettiği belirtildi.