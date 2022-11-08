BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a Alman panzeri! Beşiktaş maliyet araştırması yapıyor

Öncelikli takviye yapılacak mevkilerden olan stoper için aday iddiaları ortaya atılmaya başlandı.
Öncelikli takviye yapılacak mevkilerden olan stoper için aday iddiaları ortaya atılmaya başlandı.
Bunlardan ilki de Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Alman futbolcu Jerome Boateng oldu.
Daha önce de birçok kez Kartal'la adı anılan oyuncu için siyah beyazlıların rakam ve form araştırması yapmaya başladığı ileri sürüldü.
Lyon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki futbolcunun düşük bir bonservis ücretiyle alınabilme ihtimali nedeniyle listeye girdiği de iddialar arasında yer aldı.
Bu sezon Fransız ekibinde fazla şansa bulamayan 1.92 boyundaki futbolcu son 4 mücadele forma giydi.
Piyasa değeri 2 milyon euro civarında olan Jerome Boateng daha önce Bayern Münih, Hertha Berlin, Machester City gibi takımların da formasını terletti.
584 kulüp maçında 8 kırmızı kart gördü.
Alman milli takımında ise 76 karşılaşmada görev aldı.
Yıldız futbolcunun kariyeri ise başarılarla dolu.
Jerome Boateng kariyerinde Alman devi Bayern Münih ile tam 9 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşadı.
2 kez ise Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Kupası ve 2 kez UEFA Süper Kupa'yı kazandı.
Yıldız ismin kariyerindeki en büyük başarı ise Almanya ile 2014 yılında kazandığı Dünya Kupası oldu.
Boateng çok yönlülüğü ile de dikkat çeken bir isim olarak karşımıza çıkıyor.
Ana mevkisi stoper olan oyuncu yan mevki olarak sie sağ bek pozisyonunda görev alabiliyor.
Futbolcunun bu özellikleri dikkate alındığında Beşiktaş'a transfer durumu siyah beyazlı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.