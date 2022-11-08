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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a Alman panzeri! Beşiktaş maliyet araştırması yapıyor

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Beşiktaş'ta savunmada yaşanan sıkıntılar Teknik Direktör Şenol Güneş'i düşündürüyor. Tecrübeli hocanın savunmaya etkili bir ismin alınmasını istediği öne sürülürken bu anlamda siyah beyazlı yönetimin gözüne Alman yıldız oyuncu Jerome Boateng'i kestirdiği öğrenildi. Hatta yıldız isim için Beşiktaş'ın maliyet ve form araştırması yaptığı kaydedildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a Alman panzeri! Beşiktaş maliyet araştırması yapıyor

Öncelikli takviye yapılacak mevkilerden olan stoper için aday iddiaları ortaya atılmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a Alman panzeri! Beşiktaş maliyet araştırması yapıyor

Bunlardan ilki de Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Alman futbolcu Jerome Boateng oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a Alman panzeri! Beşiktaş maliyet araştırması yapıyor

Daha önce de birçok kez Kartal'la adı anılan oyuncu için siyah beyazlıların rakam ve form araştırması yapmaya başladığı ileri sürüldü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a Alman panzeri! Beşiktaş maliyet araştırması yapıyor

Lyon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki futbolcunun düşük bir bonservis ücretiyle alınabilme ihtimali nedeniyle listeye girdiği de iddialar arasında yer aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a Alman panzeri! Beşiktaş maliyet araştırması yapıyor

Bu sezon Fransız ekibinde fazla şansa bulamayan 1.92 boyundaki futbolcu son 4 mücadele forma giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a Alman panzeri! Beşiktaş maliyet araştırması yapıyor

Piyasa değeri 2 milyon euro civarında olan Jerome Boateng daha önce Bayern Münih, Hertha Berlin, Machester City gibi takımların da formasını terletti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a Alman panzeri! Beşiktaş maliyet araştırması yapıyor

584 kulüp maçında 8 kırmızı kart gördü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a Alman panzeri! Beşiktaş maliyet araştırması yapıyor

Alman milli takımında ise 76 karşılaşmada görev aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a Alman panzeri! Beşiktaş maliyet araştırması yapıyor

Yıldız futbolcunun kariyeri ise başarılarla dolu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a Alman panzeri! Beşiktaş maliyet araştırması yapıyor

Jerome Boateng kariyerinde Alman devi Bayern Münih ile tam 9 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a Alman panzeri! Beşiktaş maliyet araştırması yapıyor

2 kez ise Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Kupası ve 2 kez UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a Alman panzeri! Beşiktaş maliyet araştırması yapıyor

Yıldız ismin kariyerindeki en büyük başarı ise Almanya ile 2014 yılında kazandığı Dünya Kupası oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a Alman panzeri! Beşiktaş maliyet araştırması yapıyor

Boateng çok yönlülüğü ile de dikkat çeken bir isim olarak karşımıza çıkıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a Alman panzeri! Beşiktaş maliyet araştırması yapıyor

Ana mevkisi stoper olan oyuncu yan mevki olarak sie sağ bek pozisyonunda görev alabiliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a Alman panzeri! Beşiktaş maliyet araştırması yapıyor

Futbolcunun bu özellikleri dikkate alındığında Beşiktaş'a transfer durumu siyah beyazlı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

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