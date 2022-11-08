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Biletlere ilgi az

Siyah beyazlı takımın Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın Vodafone Park'ta Serik Belediyespor ile oynayacağı maçın bilet satışı sürüyor. Beşiktaşlı taraftarların biletlere şu ana kadar fazla ilgi göstermediği belirtiliyor. Mücadelenin bilet fiyatları 120 TL ile 2 bin 850 TL arasında değişiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 06:50
Biletlere ilgi az
Siyah beyazlı takımın Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın Vodafone Park'ta Serik Belediyespor ile oynayacağı maçın bilet satışı sürüyor. Beşiktaşlı taraftarların biletlere şu ana kadar fazla ilgi göstermediği belirtiliyor. Mücadelenin bilet fiyatları 120 TL ile 2 bin 850 TL arasında değişiyor.
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