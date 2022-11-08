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Beşiktaş'ta dev kriz! Şenol Güneş harekete geçti

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilerek Şenol Güneş dönemindeki ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Siyah-beyazlı futbolcuların Valerien Ismael döneminde gruplaşmaya başladığı ve bazı futbolcuların bu durumdan rahatsız olduğu öğrenildi. Şenol Güneş'in bu durumla ilgili bir rapor hazırlayıp yönetime sunacağı ve ocak ayında bazı futbolcularla yolların ayrılabileceği belirtildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 10:26
Beşiktaş'ta dev kriz! Şenol Güneş harekete geçti

Şenol Güneş yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Ümraniyespor'u farklı mağlup ederken, Galatasaray derbisinden puansız ayrılan Beşiktaş'ta, takım içinde gruplaşmalar olduğu ileri sürüldü.

Beşiktaş'ta dev kriz! Şenol Güneş harekete geçti

Siyah-beyazlı oyuncuların, Valerien Ismael döneminde kendi aralarında gruplaşmaya başladığı ve bu durumun takımın performansına olumsuz yönde yansıdığı aktarıldı.

Beşiktaş'ta dev kriz! Şenol Güneş harekete geçti

Milliyet'in haberine göre; Kartal'da özellikle Fransızca konuşan Valentin Rosier, Kevin N'Koudou ve Arthur Masuaku'nun sürekli birlikte hareket ettikleri iddia edildi.

Beşiktaş'ta dev kriz! Şenol Güneş harekete geçti

Yakın arkadaş olan Rosier ve N'Koudou'nun bu sezon takıma katılan Masuaku'yu da kısa sürede yanlarına çektikleri savunuldu.

Beşiktaş'ta dev kriz! Şenol Güneş harekete geçti

Bu futbolcuların takımla genel anlamda iletişiminin zayıf olduğu vurgulandı.

Beşiktaş'ta dev kriz! Şenol Güneş harekete geçti

Wout Weghorst, Dele Alli, Gedson Fernandes ve Nathan Redmond gibi yeni transferlerin ise bireysel hareket ettikleri belirlendi.

Beşiktaş'ta dev kriz! Şenol Güneş harekete geçti

Yıldız oyuncuların bu davranış biçimleriyle ayrı bir grup oldukları kaydedildi.

Beşiktaş'ta dev kriz! Şenol Güneş harekete geçti

ŞENOL GÜNEŞ RAPOR YAZACAK

Teknik direktör Şenol Güneş, 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinden sonra yaptığı açıklamada birlikte hareket edemediklerini belirterek takım ruhunu sahaya yeterince yansıtamadıklarının altını çizmişti.

Beşiktaş'ta dev kriz! Şenol Güneş harekete geçti

Güneş ve yardımcılarının takım içindeki bu gruplaşmaları kısa sürede fark ettikleri öğrenildi.

Beşiktaş'ta dev kriz! Şenol Güneş harekete geçti

Deneyimli hocanın, Dünya Kupası için Süper Lig'e verilecek arada Antalya'da yapacakları kampta takımın kimyasını bozan bu sorunları çözmek için özel çaba harcayacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ta dev kriz! Şenol Güneş harekete geçti

JOSEF BU DURUMDAN RAHATSIZ

Kaptan Josef de Souza'nın takım içindeki gruplaşmalardan çok rahatsız olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ta dev kriz! Şenol Güneş harekete geçti

Son dönemdeki performansı eleştiri toplayan Brezilyalı futbolcunun gruplaşmaların önüne geçebilmek için bir süredir özel çaba harcadığı ancak bu konuda somut bir netice elde edemediği kaydedildi.

Beşiktaş'ta dev kriz! Şenol Güneş harekete geçti

Josef'in genel tablo hakkındaki düşüncelerini geçtiğimiz günlerde teknik heyetle paylaştığı da öğrenildi.

Beşiktaş'ta dev kriz! Şenol Güneş harekete geçti

GÜNEŞ TAKIMIN RÖNTGENİNİ ÇEKECEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor ve Süper Lig'de Antalyaspor'la oynayacakları maçlardan sonra takımın adeta röntgenini çekecek.

Beşiktaş'ta dev kriz! Şenol Güneş harekete geçti

Siyah-beyazlı çalıştırıcı, Galatasaray derbisinden sonra özellikle savunma oyuncularının performansından şikayetçi olurken, fiziksel yetersizliğin altını çizmişti.

Beşiktaş'ta dev kriz! Şenol Güneş harekete geçti

Ara transferde savunma hattını güçlendirmeyi düşünen Güneş'in, deneyimli bir stoperin yanı sıra sağ bek ve sol bek de istediği iddia ediliyor.

Beşiktaş'ta dev kriz! Şenol Güneş harekete geçti

Şenol Güneş'in Serik Belediye ve Antalyaspor'la yapacakları karşılaşmaların hemen ardından yönetim kuruluna kapsamlı bir rapor sunacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta dev kriz! Şenol Güneş harekete geçti

Transfer konusundaki isteklerini yönetime aktaracak olan siyah-beyazlı teknik adamın, bazı futbolcuları kadroda düşünmediği de ileri sürüldü.

Beşiktaş'ta dev kriz! Şenol Güneş harekete geçti

Şenol Güneş'in yönetime vereceği raporda bu isimlerle devre arasında yolların ayrılmasını isteyebileceği savunuldu.

Beşiktaş'ta dev kriz! Şenol Güneş harekete geçti

Kritik bir karar aşamasında bulunan deneyimli teknik adamın bu konudaki rehberi ise önlerindeki iki maç olacak.

Beşiktaş'ta dev kriz! Şenol Güneş harekete geçti

Bu karşılaşmalarda olumsuz performans sergileyen oyunculardan, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kendilerine kulüp bulmaları istenecek.

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