Beşiktaş Serik Belediyespor maçına hazır!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sahasında Serik Belediyespor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınmayla başladı. 5'e 2 ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takımın antrenmanını Vodafone Kara Kartal talihlerinden oluşan bir grup taraftar da izledi. İdman sonunda futbolcular, Vodafone tarafından taraftarlara hediye edilen formaları imzaladı ve ardından hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Beşiktaş, yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta Serik Belediyespor ile karşılaşacak.