Arthur Masuaku 29 oldu

Beşiktaş'ın Kongolu futbolcusu Masuaku'nun dün doğum günüydü. Siyah beyazlı kulüp 29 yaşına giren sol beki kutladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda "Doğum günün kutlu olsun Masuaku. İyi ki doğdun" ifadeleri kullanıldı. Masuaku sakatlığı nedeniyle son maçta forma giyememişti.
Beşiktaş'ın Kongolu futbolcusu Masuaku'nun dün doğum günüydü. Siyah beyazlı kulüp 29 yaşına giren sol beki kutladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda "Doğum günün kutlu olsun Masuaku. İyi ki doğdun" ifadeleri kullanıldı. Masuaku sakatlığı nedeniyle son maçta forma giyememişti.