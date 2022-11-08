Haberler Beşiktaş Arthur Masuaku 29 oldu

Arthur Masuaku 29 oldu

Beşiktaş'ın Kongolu futbolcusu Masuaku'nun dün doğum günüydü. Siyah beyazlı kulüp 29 yaşına giren sol beki kutladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda "Doğum günün kutlu olsun Masuaku. İyi ki doğdun" ifadeleri kullanıldı. Masuaku sakatlığı nedeniyle son maçta forma giyememişti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 06:50
Arthur Masuaku 29 oldu
Beşiktaş'ın Kongolu futbolcusu Masuaku'nun dün doğum günüydü. Siyah beyazlı kulüp 29 yaşına giren sol beki kutladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda "Doğum günün kutlu olsun Masuaku. İyi ki doğdun" ifadeleri kullanıldı. Masuaku sakatlığı nedeniyle son maçta forma giyememişti.
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