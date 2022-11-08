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Alışkanlık edinmeliyiz

Gedson Fernandes, Portekiz basınına konuştu. "İlk haftalarda gösterdiğimiz formu yeniden yakalamamız gerekiyor. Kazanma alışkanlığı edinmeliyiz" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 06:50
Alışkanlık edinmeliyiz
Takımın Portekizli orta sahası Gedson Fernandes, ülkesinin basınına siyah beyazlı takımı ve kendi performansını değerlendirdi. 23 yaşındaki futbolcu, "Şu ana kadar bizden bekleneni veremedik, sakatlıklarla ve şanssızlıklarla başlayan bir sezon oluyor" diyerek öz eleştiri yaptı. Şampiyon olmak, yarışın içinde kalmak için daha iyi işler yapmaları gerektiğinin altını çizen siyah beyazlı futbolcu "İlk haftalarda gösterdiğimiz formu yeniden yakalamamız gerekiyor. Kazanma alışkanlığı tekraredinmeliyiz. Hocamız değişti ve bizim için yeni bir süreç başladı. Dünya Kupası arasında işler yoluna girdecektir" ifadelerini kullandı. Daha önce Galatasaray'da da forma giydiğini hatırlatan Gedson, "Fakat Beşiktaş daha farklı... O stada çıktığınızda arkanızdaki desteği hissediyorsunuz ve rakiplerin bundan çekindiğini görebiliyorsunuz" diyerek aradaki farkı belirtti.
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