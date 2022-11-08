Haberler Beşiktaş 10 yıl sonra bir ilk yaşandı!

10 yıl sonra bir ilk yaşandı!

13 haftada ağlarında 18 top gören Beşiktaş, 2012-13'ten bu yana en çok gol yediği ikinci sezonu yaşıyor. Beklerin oyuna katkı sağlayamaması stoperlerin kademe ve markaj hataları ile birlikte defansın önünde Josef ve Salih'in yeterli mücadeleyi gösterememesi sonuca doğrudan etki yaptı. Defansı tel tel dökülen Beşiktaş, 13 karşılaşmada ağlarında 18 gol görürken 2012-13 sezonundan sonraki (20) en kötü ikinci performansını sergiledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 06:50
10 yıl sonra bir ilk yaşandı!
13 haftada ağlarında 18 top gören Beşiktaş, 2012-13'ten bu yana en çok gol yediği ikinci sezonu yaşıyor. Beklerin oyuna katkı sağlayamaması stoperlerin kademe ve markaj hataları ile birlikte defansın önünde Josef ve Salih'in yeterli mücadeleyi gösterememesi sonuca doğrudan etki yaptı. Defansı tel tel dökülen Beşiktaş, 13 karşılaşmada ağlarında 18 gol görürken 2012-13 sezonundan sonraki (20) en kötü ikinci performansını sergiledi.
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