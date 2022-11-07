Sıkıntısız geçtiler

Beşiktaş'ta Rosier, Saiss ve Gedson kart cezası sınırında oldukları için sıkıntılı oyuncular listesinde yer alıyorlardı. Kart görmeleri halinde iç sahadaki Antalya mücadelesinde forma giyemeyeceklerdi. Rosier, ilk devrede sakatlık sebebiyle zaten oyundan çıkmak zorunda kaldı. Diğer oyuncular ise herhangi bir sorun yaşamadı. Sonradan giren Redmond sınıra geldi.
Beşiktaş'taRosier, Saiss ve Gedson kart cezası sınırında oldukları için sıkıntılı oyuncular listesinde yer alıyorlardı. Kart görmeleri halinde iç sahadaki Antalya mücadelesinde forma giyemeyeceklerdi. Rosier, ilk devrede sakatlık sebebiyle zaten oyundan çıkmak zorunda kaldı. Diğer oyuncular ise herhangi bir sorun yaşamadı. Sonradan giren Redmond sınıra geldi.