Savunma çalışacaklar

Savunmadaki sıkıntıya bir türlü çözüm bulamayan siyah beyazlı takım idman formatı değiştirecek. Teknik patron Şenol Güneş'in önümüzdeki günlerde savunma oyunu üzerinde duracağı kaydedildi. Yardımcılarından antrenman programı hazırlamalarını istediği bildirildi.
Savunmadakisıkıntıya bir türlü çözüm bulamayan siyah beyazlı takım idman formatı değiştirecek. Teknik patron Şenol Güneş'in önümüzdeki günlerde savunma oyunu üzerinde duracağı kaydedildi. Yardımcılarından antrenman programı hazırlamalarını istediği bildirildi.