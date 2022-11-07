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‘Sahada hiç yok gibiydi’

"Weghorst yok gibiydi. Buna takımın yetersiz formu eklenince Wout derbiden üzgün ayrıldı”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
‘Sahada hiç yok gibiydi’
Büyük beklentilerle çıktığı Galatasaray derbisinde varlık gösteremeyen Wout Weghorst ülkesi Hollanda'da eleştirilerin hedefi oldu. Golcü oyuncunun haftalık performansını değerlendiren ülke medyası, usta kramponun Galatasaray'a karşı varlık gösteremediğinin altını çizdi. "Weghorst sahada hiç yok gibiydi. Buna Beşiktaş'ın takım halindeki yetersiz formu da eklenince Wout derbiden üzgün ayrılan taraf oldu" ifadeleri kullanıldı. Fakat buna rağmen Beşiktaş taraftarının Weghorst'u çok sevdiğine de vurgu yapıldı
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