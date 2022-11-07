Kupa maçında aslar kulübeye

Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş'in çarşamba günü oynanacak Seri mücadelesinde yedek ağırlıklı bir kadro çıkarmayı düşündüğü bildirildi. Takımda şans veremediği isimleri tanımak için bu maçı frsat olarak gören usta hocanın orta sahada Kerem Atakan'ı düşündüğü belirtildi.
Öteyandan teknik direktör Şenol Güneş'in çarşamba günü oynanacak Seri mücadelesinde yedek ağırlıklı bir kadro çıkarmayı düşündüğü bildirildi. Takımda şans veremediği isimleri tanımak için bu maçı frsat olarak gören usta hocanın orta sahada Kerem Atakan'ı düşündüğü belirtildi.