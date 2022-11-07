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Kupa istiyorum

Kartal'ın kanat oyuncusu Redmond, Beşiktaş'ta başarılı olup kupa kazanmak istediğini belirterek, "Çok mutluyum. Futbolda uzun zamandır mutlu hissetmiyordum. 28 yaşındayım ve öğrenmeye açığım. Oynama isteğim var. Beşiktaş'la bir şeyler kazanmayı çok istiyorum" dedi. İngiliz basınına konuşan tecrübeli krampon, Beşiktaş'a transfer sürecini anlatıp "Türkiye'ye transfer olduğumda insanların ne düşüneceği hep aklımdaydı. Burada iyi şeyler yapmak, futbol oynamak ve bu deneyimin tadını çıkarmak istediğimi düşündüm. Southampton'da kalıp oynayamamaktan çok daha iyi bir durumdu" diye konuştu. Redmond ayrıca "İstanbul çok güzel bir şehir. Gittiğiniz her yerde bunu hissediyorsunuz" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Kupa istiyorum

Kartal'ın kanat oyuncusu Redmond, Beşiktaş'ta başarılı olup kupa kazanmak istediğini belirterek, "Çok mutluyum. Futbolda uzun zamandır mutlu hissetmiyordum. 28 yaşındayım ve öğrenmeye açığım. Oynama isteğim var. Beşiktaş'la bir şeyler kazanmayı çok istiyorum" dedi. İngiliz basınına konuşan tecrübeli krampon, Beşiktaş'a transfer sürecini anlatıp "Türkiye'ye transfer olduğumda insanların ne düşüneceği hep aklımdaydı. Burada iyi şeyler yapmak, futbol oynamak ve bu deneyimin tadını çıkarmak istediğimi düşündüm. Southampton'da kalıp oynayamamaktan çok daha iyi bir durumdu" diye konuştu. Redmond ayrıca "İstanbul çok güzel bir şehir. Gittiğiniz her yerde bunu hissediyorsunuz" ifadesini kullandı.

İNGİLTERE GİBİ DEĞİL!

İstanbul'daki günlerini anlatan Redmond, "İç sahada oynadığımız maçlar inanılmaz ve böyle bir atmosferde daha önce oynamadım. İngiltere'yle fark sanırım bu. Orada bağlantı biraz kopuk. Futbolcular her şeylerini ortaya koyunca taraftarlar sizi seviyor" dedi.

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