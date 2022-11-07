Josef vites düşürdü

Siyah beyazlılarda bu sezon performansı eleştirilen isimlerden biri de Josef de Souza... Sezona sakatlıkla başlayan ardından Ankaragücü maçında kırmızı kart gören sambacı, sonraki haftalarda toparlamakta zorlandı. Geçtiğimiz sezonların gerisinde kalan Josef bu sezon 1 asist yaptı.
Siyah beyazlılarda bu sezon performansı eleştirilen isimlerden biri de Josef de Souza... Sezona sakatlıkla başlayan ardından Ankaragücü maçında kırmızı kart gören sambacı, sonraki haftalarda toparlamakta zorlandı. Geçtiğimiz sezonların gerisinde kalan Josef bu sezon 1 asist yaptı.