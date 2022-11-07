Emrecan forma istiyor

Siyah beyazlı takımın genç stoperlerinden Emrecan Uzunhan, Güneş'ten forma bekliyor. Giresunspor deplasmanında sakatlanan ve iyileşme sürecini tamamlayan 21 yaşındaki stoperin, tecrübeli hocayla konuşarak görev istediği belirtildi. Genç Emrecan, bu haftaki kupa maçında sahada olabilir.
Siyahbeyazlı takımın genç stoperlerinden Emrecan Uzunhan, Güneş'ten forma bekliyor. Giresunspor deplasmanında sakatlanan ve iyileşme sürecini tamamlayan 21 yaşındaki stoperin, tecrübeli hocayla konuşarak görev istediği belirtildi. Genç Emrecan, bu haftaki kupa maçında sahada olabilir.