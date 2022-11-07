Cenk güneş açtı

Son dönemde Beşiktaş'ta taraftar ve camianın yüzünü güldüren nadir konulardan biri Cenk Tosun'un performansı oldu. Valerien İsmael döneminde kulübeden çıkamayan Cenk, Şenol Güneş'le birlikte yeniden doğdu.
Sondönemde Beşiktaş'ta taraftar ve camianın yüzünü güldüren nadir konulardan biri Cenk Tosun'un performansı oldu. Valerien İsmael döneminde kulübeden çıkamayan Cenk, Şenol Güneş'le birlikte yeniden doğdu. Derbide takımın tek golünü atan usta krampon, son 2 maçta 3 gol, 1 asist yapma başarısı gösterdi.