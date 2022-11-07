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Beşiktaş'ta 2 ayrılık yaşanacak! Şenol Güneş...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, ara transfer döneminde kadrosunda önemli değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Kara Kartal bu bağlamda, Teknik Direktör Şenol Güneş'in direktiflerinde çalışmalarına devam ediyor. Bununla beraber Beşiktaş'ta, ara transfer sezonunda takımdan ayrılması beklenen ilk 2 isim belli oldu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 16:45
Beşiktaş'ta 2 ayrılık yaşanacak! Şenol Güneş...

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a transfer ettiği 2 ismi Şenol Güneş kapıyı gösterdi.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık yaşanacak! Şenol Güneş...

Şenol Güneş, stoper takviyesi için harekete geçti.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık yaşanacak! Şenol Güneş...

Sergen Yalçın'ın talebiyle kadroya katılan 2 futbolcuyu gözden çıkardı.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık yaşanacak! Şenol Güneş...

İki isimle de yollar ayrılacak.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık yaşanacak! Şenol Güneş...

SERGEN YALÇIN'IN 2 PRENSİNE ŞENOL GÜNEŞ KAPIYI GÖSTERDİ
Beşiktaş'ta Şenol Güneş kıyıma başladı.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık yaşanacak! Şenol Güneş...

Deneyimli teknik adam, derbi sonrası özellikle savunmacılara yüklendi.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık yaşanacak! Şenol Güneş...

Sergen Yalçın'ın isteğiyle kadroya katılan iki futbolcunun biletini kesti.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık yaşanacak! Şenol Güneş...

Şenol Güneş yönetime verdiği raporda söz konusu futbolcularla yolların ayrılmasını istedi.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık yaşanacak! Şenol Güneş...

SERGEN YALÇIN'IN TRANSFERLERİ DEVRE ARASINDA YOLCU
Akşam'ın haberine göre, Sergen Yalçın döneminde transfer edilen Welinton ve Francisco Montero'nun Beşiktaş kariyeri sona eriyor.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık yaşanacak! Şenol Güneş...

Şenol Güneş yönetime verdiği raporda iki isimle de yolların ayrılmasını istedi.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık yaşanacak! Şenol Güneş...

Siyah-Beyazlılar devre arasında Sergen Yalçın'ın gözdeleriyle vedalaşmanın planlarını yapıyor.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık yaşanacak! Şenol Güneş...

ŞENOL GÜNEŞ EN AZ 1 STOPER TAKVİYESİ İSTİYOR
Öte yandan Şenol Güneş, ara transfer döneminde en az bir stoper takviyesi yapılmasını istedi.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık yaşanacak! Şenol Güneş...

Kupadaki Serik Belediyespor ve ligdeki Antalyaspor maçı sonrası gönderilmesi planlanan futbolcularla ilgili nihai karar verilecek.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık yaşanacak! Şenol Güneş...

Welinton, Beşiktaş'a Alanyaspor'dan transfer olmuştu.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık yaşanacak! Şenol Güneş...

Montero ise Atletico Madrid'den kadroya dahil edlimişti.

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