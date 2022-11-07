Beşiktaş'ta 2 ayrılık yaşanacak! Şenol Güneş...

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a transfer ettiği 2 ismi Şenol Güneş kapıyı gösterdi.
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a transfer ettiği 2 ismi Şenol Güneş kapıyı gösterdi.
Şenol Güneş, stoper takviyesi için harekete geçti.
Sergen Yalçın'ın talebiyle kadroya katılan 2 futbolcuyu gözden çıkardı.
İki isimle de yollar ayrılacak.
SERGEN YALÇIN'IN 2 PRENSİNE ŞENOL GÜNEŞ KAPIYI GÖSTERDİ
Beşiktaş'ta Şenol Güneş kıyıma başladı.
Deneyimli teknik adam, derbi sonrası özellikle savunmacılara yüklendi.
Sergen Yalçın'ın isteğiyle kadroya katılan iki futbolcunun biletini kesti.
Şenol Güneş yönetime verdiği raporda söz konusu futbolcularla yolların ayrılmasını istedi.
SERGEN YALÇIN'IN TRANSFERLERİ DEVRE ARASINDA YOLCU
Akşam'ın haberine göre, Sergen Yalçın döneminde transfer edilen Welinton ve Francisco Montero'nun Beşiktaş kariyeri sona eriyor.
Şenol Güneş yönetime verdiği raporda iki isimle de yolların ayrılmasını istedi.
Siyah-Beyazlılar devre arasında Sergen Yalçın'ın gözdeleriyle vedalaşmanın planlarını yapıyor.
ŞENOL GÜNEŞ EN AZ 1 STOPER TAKVİYESİ İSTİYOR
Öte yandan Şenol Güneş, ara transfer döneminde en az bir stoper takviyesi yapılmasını istedi.
Kupadaki Serik Belediyespor ve ligdeki Antalyaspor maçı sonrası gönderilmesi planlanan futbolcularla ilgili nihai karar verilecek.
Welinton, Beşiktaş'a Alanyaspor'dan transfer olmuştu.
Montero ise Atletico Madrid'den kadroya dahil edlimişti.