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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Sorumlusu Valerien Ismael! Şenol Güneş kolları sıvadı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a derbide 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş oyuncuların çabuk yorulması ve adele sakatlıkları yaşamasından dolayı isyan etti. Tecrübeli hoca bir an önce Dünya Kupası arasının gelmesi için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlılarda bu sorunun Valerien Ismael'in ağır antrenmanlarından dolayı olduğu aktarıldı. (BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Sorumlusu Valerien Ismael! Şenol Güneş kolları sıvadı

Siyah-beyazlılarda sezon başından bu yana 14 oyuncu sakatlık yaşarken takımın fiziksel açıdan yetersiz kaldığı 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde bir kez daha görüldü.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Sorumlusu Valerien Ismael! Şenol Güneş kolları sıvadı

Şenol Güneş ise sorunu çözmek için kolları sıvadı.


BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Sorumlusu Valerien Ismael! Şenol Güneş kolları sıvadı

Galatasaray mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, "Takımda fiziksel açıdan genel bir sorun var" açıklamasını yapmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Sorumlusu Valerien Ismael! Şenol Güneş kolları sıvadı

Siyah-beyazlı takım, maç öncesi Arthur Masuaku'yu, sahada ise Valentin Rosier ve Umut Meraş'ı sakatlığa kurban verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Sorumlusu Valerien Ismael! Şenol Güneş kolları sıvadı

Sabah'ın haberine göre yaşanan bu olumsuzluk, gözleri Valerien İsmael dönemine çevirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Sorumlusu Valerien Ismael! Şenol Güneş kolları sıvadı

Fransız hoca, özellikle yaz kampında takıma aşırı yükleme yapmış, idmanlardaki yüksek tempo lig devam ederken de sürmüştü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Sorumlusu Valerien Ismael! Şenol Güneş kolları sıvadı

DÜNYA KUPASI ARASI BEKLENİYOR

Oyuncular ise bu durumu, "Biz böyle bir kamp daha önce yaşamadık. Hoca pestilimizi çıkarıyor" sözleriyle dile getirmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Sorumlusu Valerien Ismael! Şenol Güneş kolları sıvadı

Ancak yapılan bu yüklemeler takıma olumlu değil olumsuz yansıdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Sorumlusu Valerien Ismael! Şenol Güneş kolları sıvadı

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın İsmael yönetiminde çıktığı maçlarda ilk 60 dakikadan sonra klasikleşen düşüşüne çözüm arıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Sorumlusu Valerien Ismael! Şenol Güneş kolları sıvadı

Takımın toparlanmasının Dünya Kupası için verilecek aradan önce mümkün olmadığı açık bir şekilde görülüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Sorumlusu Valerien Ismael! Şenol Güneş kolları sıvadı

EN ÇOK ADALE SAKATLIĞI YAŞANDI

Siyah-beyazlılarda, Galatasaray derbisinin ardından sezon başından bu yana sakatlanan oyuncu sayısı da 14'e yükseldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Sorumlusu Valerien Ismael! Şenol Güneş kolları sıvadı

Futbolcular arasında en çok adale sakatlığı görülmesi, Kartal'ın fiziksel açıdan yetersizliğini ve yorgunluğunu açık bir şekilde gözler önüne seriyor.

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