BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'ın derbi kabusu! Son 15 maçta sadece...

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenilen Beşiktaş, son 6 derbide galibiyet alamadı.
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenilen Beşiktaş, son 6 derbide galibiyet alamadı.
Siyah-beyazlı ekip, uzun süreli tarihi rekabetlerde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 6 derbi maçta taraftarına 3 puan sevinci yaşatamadı.
Kara Kartal, bu takımlarla oynadığı son 15 derbide ise sadece 4 galibiyet aldı.
Beşiktaş ligdeki son 15 derbi maçında 4 galibiyet, 5 yenilgi ve 6 beraberlik yaşadı.
Beşiktaş'ın İstanbul derbilerinde de yüzü bir türlü gülmedi.
EN SON ZAFER G.SARAY'A KARŞI
Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında F.Bahçe ve G.Saray'la oynadığı maçları kazanamadı.
Siyah-beyazlılar, bu iki takımla oynadığı son 5 maçlık bölümde F.Bahçe ile 3 kez, diğer rakibi G.Saray ile ise 2 defa karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar, F.Bahçe'yle bu 3 maçta da berabere kalırken, G.Saray'a karşı iki karşılaşmayı da 2-1 kaybetti.
Beşiktaş, en son galibiyetini ise 25 Ekim 2021'de Galatasaray'a karşı aldı.
Kartal 1-0 geriye düşmesine rağmen Ghezzal ve Larin'in attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti.
Öte yandan Beşiktaş'ın gol yeme sıkıntısı derbide de devam etti.
Kara Kartallar, bu sezon çıktığı 13 lig karşılaşmasının 10'unda kalesini kapatamadı.
Sadece 3 maçı gol yemeden bitiren Beşiktaş, toplam 18 gol yedi.
ATTIĞI VE YEDİĞİ EŞİT
Beşiktaş son 15 maçlık derbiler dikkate alındığında rakiplerine attığı gol kadarını da kalesinde gördü.
Siyah-beyazlı ekip Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor filelerine 23 gol gönderirken kalesindeki 23 gole de engel olamadı.