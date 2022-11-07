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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'ın derbi kabusu! Son 15 maçta sadece...

Son dakika haberleri... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynadığı Galatasaray derbisinden mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlıların son zamanlarda derbilerde sergilemiş olduğu performans dikkat çekti. İşte o istatistik...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'ın derbi kabusu! Son 15 maçta sadece...

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenilen Beşiktaş, son 6 derbide galibiyet alamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'ın derbi kabusu! Son 15 maçta sadece...

Siyah-beyazlı ekip, uzun süreli tarihi rekabetlerde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 6 derbi maçta taraftarına 3 puan sevinci yaşatamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'ın derbi kabusu! Son 15 maçta sadece...

Kara Kartal, bu takımlarla oynadığı son 15 derbide ise sadece 4 galibiyet aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'ın derbi kabusu! Son 15 maçta sadece...

Beşiktaş ligdeki son 15 derbi maçında 4 galibiyet, 5 yenilgi ve 6 beraberlik yaşadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'ın derbi kabusu! Son 15 maçta sadece...

Beşiktaş'ın İstanbul derbilerinde de yüzü bir türlü gülmedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'ın derbi kabusu! Son 15 maçta sadece...

EN SON ZAFER G.SARAY'A KARŞI

Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında F.Bahçe ve G.Saray'la oynadığı maçları kazanamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'ın derbi kabusu! Son 15 maçta sadece...

Siyah-beyazlılar, bu iki takımla oynadığı son 5 maçlık bölümde F.Bahçe ile 3 kez, diğer rakibi G.Saray ile ise 2 defa karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'ın derbi kabusu! Son 15 maçta sadece...

Siyah-beyazlılar, F.Bahçe'yle bu 3 maçta da berabere kalırken, G.Saray'a karşı iki karşılaşmayı da 2-1 kaybetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'ın derbi kabusu! Son 15 maçta sadece...

Beşiktaş, en son galibiyetini ise 25 Ekim 2021'de Galatasaray'a karşı aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'ın derbi kabusu! Son 15 maçta sadece...

Kartal 1-0 geriye düşmesine rağmen Ghezzal ve Larin'in attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'ın derbi kabusu! Son 15 maçta sadece...

Öte yandan Beşiktaş'ın gol yeme sıkıntısı derbide de devam etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'ın derbi kabusu! Son 15 maçta sadece...

Kara Kartallar, bu sezon çıktığı 13 lig karşılaşmasının 10'unda kalesini kapatamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'ın derbi kabusu! Son 15 maçta sadece...

Sadece 3 maçı gol yemeden bitiren Beşiktaş, toplam 18 gol yedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'ın derbi kabusu! Son 15 maçta sadece...

ATTIĞI VE YEDİĞİ EŞİT

Beşiktaş son 15 maçlık derbiler dikkate alındığında rakiplerine attığı gol kadarını da kalesinde gördü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'ın derbi kabusu! Son 15 maçta sadece...

Siyah-beyazlı ekip Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor filelerine 23 gol gönderirken kalesindeki 23 gole de engel olamadı.

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