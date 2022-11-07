Başınızı eğmeyin

Galatasaray deplasmanında alınan mağlubiyetle morallerin bozulduğu Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş karşılaşma sonrası kısa bir konuşma yaparak oyuncuları toparlamaya çalıştı. Gelen haberlere göre "Bu tür kayıpları rakiplerimiz de yaşayacak. Hatalarımızı düşünüp düzeltmeye çalışalım ama başımızı eğmeyelim. Daha kazanılacak çok maç var" diyen usta hocanın bazı oyuncularla da motivasyon konuşması yaptığı kaydedildi. Tecrübeli teknik adamın hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Serik Belediye maçında kaza istemediğini futbolcularına söylediği de ifade edildi.