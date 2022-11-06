Rosier korkuttu

Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Valentin Rosier, G.Saray derbisinde sakatlandı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan tecrübeli sağ bek, 40'ıncı dakikada G.Saray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta topu kurtarmak için bacağını çok fazla açtı. Bu pozisyonda sakatlık geçiren Rosier, daha sonra kendini yere bıraktı. Sağ arka baldırından sakatlanan Fransız oyuncu ilk yarının sonunda yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı. Rosier'in bugün MR'ı çekilecek.
Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Valentin Rosier, G.Saray derbisinde sakatlandı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan tecrübeli sağ bek, 40'ıncı dakikada G.Saray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta topu kurtarmak için bacağını çok fazla açtı. Bu pozisyonda sakatlık geçiren Rosier, daha sonra kendini yere bıraktı. Sağ arka baldırından sakatlanan Fransız oyuncu ilk yarının sonunda yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı. Rosier'in bugün MR'ı çekilecek.