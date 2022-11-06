Mert yetmedi

Sarı kırmızılılar karşılaşma boyunca akın akın Beşiktaş kalesine yüklendi. Deneyimli eldiven mücadelede 4 önemli kurtarış yaptı. Takımını sürekli maçın içinde tutmayı başardı ancak çabası mağlubiyeti engelleyemedi. Mauro İcardi'den 2 gol yedi ancak bunlarda yapacağı bir şey yoktu. Arjantinli yıldızın iki nefis golünde çaresiz kaldı.
Sarı kırmızılılarkarşılaşma boyunca akın akın Beşiktaş kalesine yüklendi. Deneyimli eldiven mücadelede 4 önemli kurtarış yaptı. Takımını sürekli maçın içinde tutmayı başardı ancak çabası mağlubiyeti engelleyemedi. Mauro İcardi'den 2 gol yedi ancak bunlarda yapacağı bir şey yoktu. Arjantinli yıldızın iki nefis golünde çaresiz kaldı.